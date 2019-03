Piccoli gesti quotidiani, a Porticone la Rieco Sud subito all'opera

TERMOLI. Non vogliamo attribuirci meriti, ma ci fa piacere che le segnalazioni che vengono lanciate attraverso Termolionline siano raccolte e si corra ai ripari, senza attendere le calende greche.

Certo, non avviene sempre e in tutti i campi, ma sull’ambiente qualcosa si sta muovendo, parallelamente nella coscienza civica cittadina e nelle azioni di gestore e istituzioni rispetto al territorio comunale.

Qualche ora appena di apparizione delle lamentele dei residenti di contrada Porticone e la Rieco Sud si è messa all’opera, per ripristinare migliori e più accettabili condizioni di degrado urbano, senza far sentire o per far sentire meno quei concittadini di serie C addirittura.

Ce lo ha comunicato direttamente la stessa Ati che gestisce l'igiene urbana a Termoli, con una messaggio per le vie brevi, che sottolineiamo con favore, segnale di un connubio di pensiero e azione che possa progressivamente restituire alla nostra città una immagine confacente con una località meravigliosa a vocazione turistica, troppo spesso bistrattata.

«La Rieco Sud ringrazia Termolionline per le numerose segnalazioni di degrado urbano che vengono quotidianamente comunicate all'Azienda, la quale prontamente interviene sul territorio per arginare fenomeni di abbandono e ripristino del decoro urbano, come è avvenuto questa mattina in via Catania, zona Porticone, dove ramaglie di grandi dimensioni ostruivano il passaggio sul marciapiede comunale».

Certamente, non ci fermeremo qui. Il decoro urbano è il nostro imprinting, uno degli obiettivi che da sempre ci siamo prefissati, accanto alla valorizzazione della realtà di Termoli, che decliniamo con rubriche, foto, video e contributi sia nostrani che esterni.

E’ quello che continueremo a fare senza soluzione di continuità ed è quello che vorremmo anche che facessero sapere di voler fare le varie forze politiche che in questi giorni si affastellano a realizzare loghi e simboli, sedendosi ai vari tavoli.

Fino ad ora è stata una parata cromatica, in attesa di conoscere la loro piattaforma programmatica. Il prologo non ci ha soddisfatto granché, appare evidente che si stia trattando l’imminente battaglia alle urne come una sorta di regolamento di conti, dentro e fuori le varie coalizioni.

Termoli merita ben altro. E con piccoli gesti quotidiani come quello che vi stiamo raccontando certamente si contribuisce a una città più vivibile. Al bando gli assiomi “chiacchiere e distintivo, pardon simbolo”.

Per intanto, grazie alla sensibilità e alla tempestività dimostrata dalla Rieco Sud.