Turnover di funzionari: al commissariato arriverà il dirigente Nevio Di Vincenzo

TERMOLI. Diversi i trasferimenti da e per il Molise annunciati col bollettino pubblicato giorni fa dal portale dell'Associazione nazionale Funzionari della Polizia di Stato. In particolare, con riferimento al Commissariato di via Cina a Termoli, l'attuale dirigente è stato trasferito in Campania, in particolare a Lauro di Nola, in provincia di Avellino, sempre con la qualifica di dirigente. A prendere il suo posto sarà Nevio Di Vincenzo, proveniente dalla questura di Vicenza. Non si conoscono ancora i tempi del passaggio di consegne.