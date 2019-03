TERMOLI. Questa mattina presso il Centro San Damiano a Termoli è stato presentata l’open week: presente il responsabile della cooperativa Sirio che gestisce il Centro, l'assessore alle Politiche Sociali e Istruzione nonché vice sindaco della città di Termoli, Maricetta Chimisso, Monica Ambrogi, Assistente Sociale del Comune di Termoli e la Psicologa del Centro Fabiola Caruso.

Tante novità sono state presentate ai media, tra cui la più importante è la volontà da parte dell'amministrazione, ma soprattutto degli operatori e dirigenti del centro, di far uscire allo scoperto, in seno alla società, che la normalità è la diversità e far conoscere quindi alla società e a tutti, il lavoro e i sacrifici che questi ragazzi assieme ai loro educatori fanno per inserirsi nella vita quotidiana di tutti noi.

Ecco alcuni passaggi degli interventi dei presenti alla conferenza:

Lino Iamele: "Molto spesso pur facendo noi sforzi, non riusciamo a dare all'esterno la percezione di quanto e di quello che si fa nel centro, ecco perché siamo arrivati a questa decisione di dare un segnale maggiore per farci conoscere meglio e far capire che la normalità spesso è la diversità."

L'assessore Chimisso: "La volontà dell'amministrazione è quella appunto di proporre l'evento nella settimana aperta che andrà dal 25 al 29 marzo dove dall'esterno ci sarà la possibilità di entrare a conoscere meglio quello che accade quotidianamente all'interno del centro e conoscere l'offerta formativa proposta. Ci tengo a ribadire che il Centro San Damiano è un tesoro della città di Termoli, un patrimonio che non appartiene alle amministrazioni passate, presenti e future, ma appartiene alla città a prescindere da chi la governa ed è un luogo dove lavorare, trovare una vitalità e anche allegria. In questa sede erano ospitati il San Damiano e il centro socio educativo che si escludevano l’un l’altro, ma adesso il centro socio educativo si trova a Santa Maria degli Angeli e il San Damiano ha tutta la sua struttura, non un luogo chiuso, ma aperto, che si sposta e risponde all’obiettivo di inclusione".

Monica Ambrogi assistente sociale del Comune: "Il nostro compito è quello di portare all'attenzione le importanti attività che vengono svolte dal personale tutto, le quali spesso non sono minimamente conosciute da tante famiglia che invece potrebbero avervi accesso: laboratorio di drammatizzazione musicale, palestra, arte, terapia, attività diversificate, tutto lavorato per moduli tra i 18 e 65 anni."

La Psicologa del Centro, Fabiola Caruso, dice: "Si ha paura di quello che non si conosce, noi cerchiamo di far uscire espressioni personali dei nostri utenti; ad esempio con il laboratorio alimentare si ha maggiore qualità della vita e un nostro obiettivo è alla fine quello di far riuscire, a chi non sarebbe mai stato capace di farlo, a cucinarsi un pasto da solo. Siamo riusciti con una ragazza, dopo un lavoro durato quasi un anno, a farla mangiare da sola senza essere più imboccata e per noi questo oltre ad essere stata una grande soddisfazione è stato un successo indicibile di incentrare tutte le attività sulla terapia occupazionale che portano poi al benessere della persona."

La dottoressa Caruso ha anche aggiunto che tra non molto andranno a Roma a fare un viaggio con i ragazzi per far capire loro come ci si deve comportare in vacanza. Andranno in visita dal papa il 9 e 10 aprile e avranno anche un’udienza presso il pontefice".

L'assessore Chimisso ha infine aggiunto: "Vogliamo mandare un messaggio alle famiglie termolesi: spesso accade che terminata la scuola inizi per tanti ragazzi un periodo di esclusione, e allora un nuovo mondo di inclusione può essere raggiunto anche attraverso le attività del centro San Damiano".

Iamele ha sottolineato inoltre che il settore della disabilità è in continua evoluzione: prima era un qualcosa di cui vergognarsi e veniva nascosto ai più, oggi invece siamo arrivati in una fase in cui la disabilità è la normalità grazie ad operatori che si formano per affrontare le problematiche con tecniche per la gestione del disabile il cui obiettivo è arrivare al recupero delle capacità residue della persona.

Al momento, presso il Centro San Damiano, sono 16 i ragazzi ospitati e il tutto è finanziato dal Comune di Termoli, mentre nel Centro San Damiano 2 nell'ambito territoriale ce ne sono 10 di ragazzi disabili. I centri possono ospitare massimo 20 utenti con 6 operatori. Il Centro è presente sul territorio dal 1998 e per l'Open Week vi è la possibilità di chiamare al numero 0875 705872.