Grecia: ecco le destinazioni più belle per una vacanza in coppia nel 2019

TERMOLI. Mare dalle mille sfumature, casette bianche dai tetti azzurri che sembrano essere uscite da una favola, caprette che si aggirano nei piccoli borghi, pesce freschissimo da poter gustare, sorrisi degli isolani che accolgono i turisti nel miglior modo possibile. Le isole della Grecia sono tra le mete più adatte per chi ha voglia di vivere una vacanza all’insegna del sole e del relax, immergendosi in luoghi ricchi di cultura. Arrivare sull’isola non è di certo proibitivo, infatti sono numerose le offerte di traghetti andata e ritorno per la Grecia, che è possibile individuare direttamente online su siti come traghetti.it. Dunque, basterà semplicemente scegliere la destinazione più adatta ai propri gusti per poter iniziare ad organizzare la propria vacanza in questa splendida località. Ecco alcuni suggerimenti.

Chios

Un’isola poco conosciuta, ma dalle sorprese infinite. È caratterizzata da villaggi medievali costruiti totalmente in mastice, che la rendono unica al mondo. Le spiagge senza sabbia sono sempre molto tranquille, grazie al fatto che quest’isola non è ancora molto turistica e il mare si colora di diverse sfumature, regalando al visitatore uno spettacolo senza paragoni. Il cibo non è contaminato da influenze internazionali, ma risulta essere semplice e delicato come nella vera tradizione greca. I profumi del mare si mescolano a quelli della montagna, i tramonti sono indimenticabili. Chios è senza dubbio una delle isole più adatte ad una vacanza in coppia, grazie al romanticismo che ogni angolo sa regalare a chi sa perdersi tra i suoi vicoli.

Rodi

Se state pensando di organizzare una vacanza romantica, potreste senza dubbio prendere in considerazione la possibilità di visitare la graziosa isola greca di Rodi. Con paesaggi spettacolari, spiagge bellissime e città tradizionali, è il posto perfetto per perdersi con la persona amata. Il castello che domina il centro della città è affascinante, nonostante sia stato adibito a centro commerciale all’aperto ed è piacevole visitarlo durante le serate estive. Pittoresca la città di Lindos, nella quale vi imbatterete in…caprette e asini. Sono loro i veri taxi nel centro della città. Panorami mozzafiato, spiagge dai colori caraibici, mare sempre limpido: Rodi è questo e tanto altro. Provare per credere!

Santorini

Edifici scultorei a forma di scogliera scavati nella roccia tenera e trasformati in eleganti dimore bianche con piscine da cartolina e viste al tramonto. Isola piena di alberghi esclusivi di classe e fantasiosi; non c'è nessun altro luogo paragonabile. I ristoranti e le esperienze sull'isola, come la degustazione di vini e le crociere in barca al tramonto, sono rivolti in particolar modo alle coppie. Le spiagge sono particolari: la sabbia va dal color rosso al nero. I colori del mare si mescolano l’uno all’altro, partendo dal verde ed arrivando all’azzurro. I tramonti sono spettacolari, decisamente romantici. Tornerete a casa con delle fotografie meravigliose.

Cefalonia

Cefalonia è un'altra destinazione perfetta per le coppie che hanno voglia di passare una vacanza cuore a cuore. Nonostante abbia spiagge incredibilmente belle e sabbiose (cosa non scontata per quanto riguarda le isole della Grecia), non è stata ancora contaminata dal turismo di massa come le località balneari per famiglie. Lo scenario è montuoso, misterioso e verde, e sposandosi col mare crea suggestivi panorami costieri. Cefalonia è l'ideale per gli amanti dell'escursionismo e della natura, ed è resa unica dalle sue spiagge tranquille e dalle sue città rilassate. Ideale per le coppie che vogliono rilassarsi ed assaporare l’atmosfera della natura.

Creta

L'isola più grande della Grecia, Creta, ha un fascino eccezionale che la rende ideale per una vacanza romantica. Non c'è carenza di cose da fare a Creta. Spiagge meravigliose, forse tra le più belle della nazione, siti storici antichissimi, natura selvaggia. La costa settentrionale di Creta è ben sviluppata e le sue grandi spiagge sabbiose ospitano una grande varietà di resort, tra cui splendide opzioni a cinque stelle. La parte a sud, invece, è adatta per tutti coloro che amano l’avventura e la natura. Un giusto mix che rende quest’isola l’ideale per ogni coppia.