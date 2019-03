TERMOLI. Le favorevoli condizioni meteo di oggi hanno velocizzato anche l'iter per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'ampia e articolata rotatoria che prenderà il via dell'ultimo impianto semaforico a 8 lanterne che disciplina e canalizza il traffico sostenuto nella parte nevralgica della città compresa tra via Madonna delle Grazie, via America e via Asia.

Era stato rilasciato lo scorso 14 marzo il permesso di costruire.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, il cantiere potrebbe essere aperto in settimana e siamo certi che dinanzi alle abitudini degli automobilisti, residenti e di passaggio, sarà una svolta notevole... in tutti i sensi.

L'auspicio è che il crono-programma potrà essere rispettato alla lettera, senza creare troppi disagi.

L'opera sarà realizzata a compensazione della lottizzazione Progeco (Ex Andreoli), come sta avvenendo per una parte dei lavori al MacTe e come avverrà per la rotonda all'uscita del casello dell'A14.