Vigili del fuoco per un giorno, che gioia per gli scolari

TERMOLI. Oggi maestre e alunni della quarta classe della scuola primaria di Pantano Basso hanno fatto visita ai Vigili del Fuoco di Termoli.

Sono stati accolti dal Capo Distaccamento, Capo Reparto Aldo Ciccone e dal personale in servizio. Subito la visita alla sala operativa, dove giungono le indicazioni d’intervento e soccorso, inviate o comunicate dalla sala operativa provinciale del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso, per poi passare alla visione di mezzi antincendio e di alcune attrezzature utilizzate nelle varie esigenze operative di soccorso.

Diverse e pertinenti le domande fatte dai bambini ai Vigili del Fuoco che hanno risposto con esempi, spesso derivati dai molteplici interventi effettuati. Prova pratica singola del “pompiere in erba” con l’utilizzo di un getto d’acqua a pressione per spegnere un ipotetico incendio, munito di elmetto con posa per l’immancabile foto ricordo.

Alla partenza dello scuolabus, il saluto festoso delle manine dei bimbi e delle “sirene” dei Vigili del Fuoco contenti di aver passato qualche ora in allegria e spensieratezza.