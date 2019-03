«Gli amministratori diano la giusta attenzione ai problemi riguardanti la sanità»

TERMOLI. Una riflessione del presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, a margine delle ultime attività della realtà creata ormai sei anni e mezzo fa a tutela dei diritti della popolazione del territorio.

«Il Molise fino ad oggi sconta una gestione sanitaria complessiva deludente basata sul rinvio di ogni decisione e vivendo alla giornata. Una politica di annunci non concretizzati demotivando anche gli operatori, economici e professionali, ad impegnarsi.

Siamo ancora in piena emergenza, con il servizio pubblico in deficit e in difficoltà soprattutto per mancanza di personale, ciò spinge il cittadino a rivolgersi al privato convenzionato, ma questa non è una soluzione, in quanto una volta raggiunti i tetti di spesa assegnati a loro, ci sarà il blocco delle prestazioni anche in queste strutture, consapevole che le prestazioni extra budget non gli verranno rimborsate.

Si è vissuto di fatto finora alla giornata, senza una vera programmazione e organizzazione del servizio. Nell’ultimo triennio non si è intervenuto efficacemente con una spending review sulla spesa non sanitaria, i piccoli risparmi avuti sono frutto di mancate spese importanti per l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature dei presidii, nel aver procrastinato nel tempo i concorsi per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, proponendo soprattutto al personale medico concorsi per attività libero professionale e pochi incarichi a tempo determinato, creando di fatto un blocco del turn over, non rimpiazzando i pensionati. Non vi è stata una efficace riorganizzazione del personale (ad esempio in alcune Unità operative il personale è persino in soprannumero, mentre in altre è sotto o al limite della sopravvivenza. Ciò ha portato al collasso le Unità Operative previste, fino allo loro dismissione in alcuni presidii ospedalieri, oltre al concreto rischio della chiusura del Punto nascite al S. Timoteo di Termoli, che dovrà essere assolutamente scongiurato.

Non è stato di fatto attuato la parte positiva del famigerato P.O.S 2015-2018, ormai scaduto, si è continuato a spendere per cose non proprio necessarie, non sono stati effettuati risparmi mediante la riorganizzazione delle strutture territoriali per rispondere meglio e con più efficacia ai bisogni del territorio.

Per cui, non essendo stata fatta una vera riorganizzazione e razionalizzazione della spesa negli anni degli aiuti, con il contributo di 73 milioni di euro nel triennio 2015-2017, della conferenza Stato Regioni, il deficit per l’anno 2018 si presume sia tornato negativo, probabilmente in circa 9 ml. di euro, con l’aggravante di avere i servizi pubblici ormai ridotti al lumicino.

In vista del nuovo Programma Operativo 2018-2021, riteniamo che resta l’esigenza di chiedere, in primis, al Governo nazionale la modifica del famigerato decreto Balduzzi, che molto ha inciso nel far giungere il servizio sanitario Molisano allo stato attuale, e un ulteriore congruo contributo di solidarietà alla Conferenza delle Regioni, che ci consentirà di uscire dal piano di rientro con una vera e nuova programmazione sanitaria.

Il Comitato ritiene che sia questa l’urgenza e l’impegno che si dovrà assumere l’intera classe dirigente, unita: Parlamentari, Giunta Regionale e Consiglio Regionale del Molise, Associazioni di categorie, Comitati, unitamente ai Commissari: Angelo Giustini e Ida Grossi.

Si chiede ai Commissari alla sanità di chiedere un incontro urgente straordinario del Tavolo Tecnico, per ottenere la deroga di assunzione del Personale a tempo indeterminato per il fabbisogno necessario a coprire tutte le Unità Operative e i Servizi previsti nel POS 2015-2018, condiviso e accettato dagli stessi tecnici ministeriali, e approvato con legge dello Stato, quindi dandone piena attuazione.

Quindi è necessario il nuovo Piano Operativo 2019-2021 lavorare ad una riorganizzazione che garantisca i servizi pubblici ai tutti i Molisani, non certamente le strutture e/o primariati.

Con la nuova programmazione si dovranno rivedere tutte le convenzioni con le strutture private, riequilibrare il rapporto pubblico-privato con l’assegnazione dei budget, posti letto, favorendo, quanto più possibile, quelle pubbliche, e con le private a fornire servizi integrativi e complementari, ma non sostitutivi. Effettuare investimenti tecnologici per il rinnovo almeno del parco TAC e radiologico, ecografico e di tutte le attrezzature usurate, che rompendosi spesso, paralizzano tutta l’attività del settore pubblico, determinando anti-economicità al punto di preferire e giustificare in alternativa il privato convenzionato.

Il Comitato ritiene che per quanto riguarda il presidio ospedaliero di S, Timoteo, oltre a compiere ogni sforzo per conservare il Punto nascita, occorre quanto meno conservare i reparti attualmente esistenti, con personale e finanziamenti capaci a garantire efficienza. Inoltre perle patologie tempo dipendente, in primis, necessita estendere la convezione per il servizio elisoccorso ad H24, oltre a stipulare accordi di confine o convenzione con una struttura sanitaria pubblica di un centro di una regione limitrofa: Chieti, Pescara, San Giovanni Rotondo, Foggia, a cui fare riferimento per i casi di neurochirurgia che potranno interessare i cittadini del basso Molise, onde evitare il ripetersi di spiacevoli casi già verificati in passato.

Il Comitato ritiene sia indispensabile la classe dirigente, sindaci e amministratori del basso Molise, diano la giusta attenzione ai problemi riguardanti i servizi sanitari di questo territorio».