In Molise l'acqua costa meno ma le condutture sono critiche

CAMPOBASSO. L’Osservatorio prezzi e tariffe di ‘Cittadinanzattiva’ ha pubblicato i dati dell’indagine 2018 sui costi sostenuti da una famiglia (di 3 componenti, con un consumo medio di 192 mc) per il servizio idrico. Ne è emerso ancora una volta che in Molise l’acqua del rubinetto costa meno che nelle altre 19 regioni; risultati che vanno in controtendenza visto che ne viene fuori un canone di appena 153 euro l’anno e che, nel solito Comune di Isernia, addirittura si riduce a 120 contro una media di 426 per tutte le altre famiglie italiane.

Di contro l’indagine sottolinea disparità fra capoluoghi di provincia in una stessa regione. In Sicilia, ad esempio, si passa dai 715 euro di Enna ai 215 di Catania. Il fatto è che il sistema idrico italiano (come quello molisano) fa acqua non solo per i quantitativi sprecati (3-4mila miliardi di mc, il 50% in alcune zone del Paese, un danno di 6 miliardi di euro) quanto anche per la gestione complessiva (rete-depuratori- potabilizzazione). Una prima conseguenza negativa è l’importo della bolletta, salata ed onerata da balzelli palesi ed occulti.



Eppure sulla cosiddetta “privatizzazione” v’è chi in Molise ha condotto una battaglia politica. Nell’intera Penisola l’intera filiera varrebbe 10 miliardi l’anno (tra rete idrica da potenziare, conservare e riparare e gestione vera e propria, intendendo per quest’ultima la conduzione, la fatturazione, il ‘call center’, gli allacci e l’assistenza); e tutto questo si trova, nonostante i ‘referenda’, nelle mani di pochi soggetti. ‘Althesys’ ha certificato che, ove si investissero 20 miliardi (4 per i materiali e 16 per l’installazione di acquedotti, di fognature e di impianti di depurazione), sarebbe possibile risparmiarne 130 nel giro di 25 anni. Secondo questo studio, occorrerebbero 51mila km di nuove reti (30mila di acquedotti e 21mila di fognature) e 170mila di riparazioni e di rifacimenti, di cui 125mila per gli acquedotti. Quindi, con un costo calcolato in 127mila euro a km, il sistema potrebbe riallinearsi ai parametri Ue e, in un quarto di secolo, l’utenza beneficerebbe di 130 miliardi, senza considerare il venir meno dei costi di manutenzione e degli impatti ambientali. Ma allora quali sono i motivi per cui gli attuali gestori non investono, benché la situazione stia sull’orlo del collasso?

Il problema è politico e trae origine da un sistema di potere che si oppone alla legge Galli, disattendendone i precetti. La citata normativa prevede: 1) la gestione in economia del servizio da parte dei Comuni, attraverso le municipalizzate pubbliche, ed a fronte di oltre 8 mila soggetti gestori; 2) la costituzione di Ambiti territoriali ottimali (Ato) per macro-aree territoriali, sufficientemente grandi da poter operare interventi di manutenzione e di ristrutturazione in economia di scala su di un numero di abitanti consistente (3 milioni) e senza incidere negativamente sulla fatturazione della prestazione; 3) l’obbligo di affidare la gestione del servizio ad un unico soggetto per ogni Ato, attraverso una regolare procedura di gara. Invece, la soluzione all’italiana, utilizzata da tante amministrazioni periferiche ne ha disinnescato i possibili benefici.

Cosicché gli Ato sono stati spalmati sui territori di ciascuna provincia, e non su basi regionali; hanno superato il centinaio, sino ad avere ciascuno un numero di clienti (350mila), insufficienti a programmare gli investimenti. Il sistema ha portato ai risultati registrati dalla Kpmg, secondo cui – su di un campione del 25% della rete idrica - le criticità rassegnano: a) una sperequazione tra costi operativi (che arriva fino all’88%); b) un prelievo in bolletta per investimenti pianificati – ma non realizzati – inferiore all’82% del fabbisogno reale; c) una perdita di rete del 60% (acquedotto pugliese e condotte molisane) contro una media nazionale del 30% quando quella Ue oscilla tra il 15 ed il 20%. Le conseguenza è fallimentare e si riverbera sulla fatturazione e ciascun Ato si arrangia come può.

Per rimettere le cose a posto servirebbero 55 miliardi. Senza di questa importante somma, le bollette non diminuiranno e la rete finirà in pezzi ancor più di quanto non sia. Intanto la Toscana si registra come la regione con l’acqua più costosa. Grosseto e Siena si confermano i capoluoghi più cari, con una spesa media a famiglia di 753 euro. Il maggior incremento tariffario (+9%) si registra in Friuli Venezia Giulia. Solo in Calabria la tariffa resta invariata rispetto al 2017.

Claudio de Luca