CAMPOMARINO. Il consigliere comunale di opposizione Luigi Romano torna a bomba sulla raccolta differenziata, che domenica prossima sancirà il primo mese pieno di nuova gestione, affidata alla Giuliani Environment.

«Campomarino e la differenziata. Ritorniamo sull'argomento perché ho visto molta immondizia, anche fuori dall'eco punto in paese, che vi mostro insieme al nuovo orario di apertura. Qui si può conferire tutto tranne l'indifferenziato (così mi ha riferito l'addetto).

Poi sono andato a farmi un giro per il Lido... e qui, si denota ancora una volta quanta inciviltà persiste.

Va detto che la ditta, ha fatto una sola riunione circa un mese fa, rimanendo molto generica sulla questione Lido, non sono arrivati volantini esplicativi come promesso e la gente non sa come comportarsi. Con l’ultimo fine settimana di bel tempo, sono arrivati i primi turisti e proprietari di case, tra una passeggiata ed una rimessa in ordine di giardini e case, le conseguenze sono più che immaginabili.

Oltre al nuovo orario di apertura dell'eco-punto, vi scrivo anche il numero di telefono della Ditta Giuliani, per poter avere ulteriori informazioni 0875/808020.

Sperando di aver contribuito positivamente affinché, si blocchi lo scempio del territorio».