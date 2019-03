Brusco calo delle temperature e maltempo, ma durerà solo fino a domani

TERMOLI. Come i meteorologi di 3bmeteo.com, in tanti si chiedono «Quanto durerà la fase di maltempo che interesserà l'Italia a partire dalle prossime ore?»

Gli esperti indicano che «i modelli suggeriscono un evoluzione abbastanza rapida per il Nord Italia e un po' più lenta per il Centro-Sud a causa della formazione di un vortice ciclonico sull'area tirrenica. Questa bassa pressione avrà modo di portare ancora forte instabilità atmosferica tra le giornate di martedì e di mercoledì in un contesto climatico che somiglierà più ad un tardo Inverno che a un inizio di Primavera. Le piogge saranno a tratti abbondanti e avremo anche delle nevicate a quote collinari in Appennino con temperature che resteranno sotto media e venti forti».

Il quadro attuale presenta «un brusco calo delle temperature che ha favorito il ritorno della neve sull'Appennino settentrionale fino a 500-600m. Nel corso della notte i fenomeni si sono propagati anche alla Sardegna e le regioni centrali interessando dapprima Toscana settentrionale e Marche, poi Umbria e Abruzzo. In queste ore primi fenomeni anche su Lazio, Molise e Puglia garganica. Gli accumuli più significativi sull'Appennino marchigiano con punte di 25-30mm. Anche qui il netto calo delle temperature ha favorito nevicate fino a quote relativamente basse per il periodo, intorno 500-600m ma localmente durante i rovesci più intensi fin verso i 300-400m».