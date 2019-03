TERMOLI. La sezione Anpana di Termoli in collaborazione con il Csv Molise e con il patrocinio del Comune di Termoli, ha presentato sabato scorso il corso di formazione "Randagismo e soccorso in stato di calamità"- nozioni etologiche per l'approccio in sicurezza nel randagismo e nel soccorso in stato di calamità e nozioni in ambito amministrativo e penale.

L'evento formativo era rivolto ai volontari delle organizzazioni di volontariato in campo ambientale, nella protezione civile, ai volontari delle associazioni operanti nei canili e nei rifugi e aperto alla partecipazione del personale della polizia locale. Gli incontri sono previsti anche per sabato prossimo 30 marzo presso la Sala convegni della Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.

Tanti sono stati i presenti di tutte le organizzazioni di volontariato. La dottoressa Laura Zanin è educatore cinofilo. Presente anche il direttivo nazionale di Anpana, il presidente nazionale Lorenzo Girardi.

Nel pomeriggio presso lo stadio di Porticone si è svolta un'esercitazione pratica di come salvare un cane in stato di calamità con annesse tecniche pratiche di salvataggio. I membri dell'Anpana - o se preferite le Guardie Ecozoofile - non sostituiscono le amministrazioni locali tanto meno le forze di Polizia, ma sono d’ausilio per migliorare la vigilanza e il controllo affinché le leggi in materia di animali e ambiente vengano rispettate.

Durante l'espletamento dei propri compiti sono pubblici ufficiali e le leggi attuali riconoscono alle Guardie funzioni di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria in ambito specifico.

“Il compito delle Guardie non consisterà esclusivamente nella prevenzione e repressione delle infrazioni, ma anche e soprattutto nella promozione e educazione all’animalismo ed alla ecologia, intesi come convinto e civile rispetto degli animali e dell’ambiente".