Depuratore al Sinarca: contenzioso sempre vivo sulla rescissione Dondi

TERMOLI. Tra i vari aspetti connessi al sistema depurativo della città di Termoli, che variano tra le criticità al depuratore del porto all’avvio dell’impianto di contrada Sinarca, per finire alla gestione della rete idrica integrata e infine alla centrale di sollevamento del parco comunale che confluirà i reflui verso il nucleo industriale, rimane aperto un contenzioso tra l’amministrazione comunale di Termoli e la società Dondi Spa, verso la quale è stata applicata la rescissione contrattuale proprio sull’appalto per la realizzazione del nuovo depuratore al Sinarca.

Una causa ancora in itinere, che ha visto l’amministrazione appellarsi a una recente sentenza sfavorevole al Tribunale di Larino. L’importo contrattuale ammontava a 3.821.719,44 euro oltre Iva; il tempo utile per il termine dei lavori veniva fissato in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del verbale lavori; la consegna avveniva in data 28.08.2007 ed il termine contrattuale iniziava a decorrere in data 21.08.2008. Il progetto originario dei lavori prevedeva: la realizzazione, previa dismissione dell’impianto esistente in località Sinarca, di un nuovo impianto che, a regime, avrebbe avuto una potenzialità complessiva di 37.500 a. e.; adeguamento sull’esistente impianto di depurazione portuale ed esecuzione di alcuni collettori fognari relativi al convogliamento di acque bianche e nere.

Successivamente i lavori venivano sospesi per permette l’insediamento della nuova Giunta e veniva formalizzata l’approvazione della prima perizia di variante che stravolgeva completamente il progetto dell’opera in quanto prevedeva la realizzazione di un impianto della potenzialità di 25.000 a. e.; la dismissione dell’attuale depuratore portuale, che sarebbe stato trasformato in stazione di pretrattamento e sollevamento liquami verso il nuovo impianto sito al Sinarca e l’esecuzione anticipata di alcuni collettori fognari come la condotta del Borgo Antico e quella del Parco. In data 29.09.2009 veniva previsto un aumento dell’importo dei lavori ed una proroga di 360 giorni; il giorno successivo la direzione lavori emetteva un verbale di ripesa degli stessi relativamente alla fogna bianca in località “Marinelle” e della fogna nera “condotta del Parco”.

Nel 2011 una deliberazione della Giunta comunale annullava la precedente delibera di approvazione del secondo stralcio della perizia di variante. L’anno successivo, veniva disposta l’elaborazione della seconda perizia di variante che determinava l’esecuzione dell’impianto di trattamento al Sinarca riportandolo 12.500 a.e.; ma la procedura di sottoposizione del progetto alla V.I.A. procrastinava ulteriormente il termine per l’ultimazione. In data 20.12.2012 veniva firmato un secondo accordo che prevedeva un ulteriore maggiorazione dell’importo previsto ed una proroga contrattuale di altri 360 giorni. Sulla base di tale variante, la condotta del Borgo Antico, già realizzata, veniva stralciata. Nel 2015, a distanza di 8 anni dalla consegna dei lavori, veniva ordinato all’Appaltatore l’esecuzione di ulteriori modifiche del depuratore che l’Appaltatore firmava con riserva. In data 08.07.2015 venne sostituito il Direttore Lavori senza che fosse effettuata una ricognizione dello stato dei lavori, situazione che fu affrontata un anno dopo, a luglio 2016. A novembre 2015 un violento nubifragio avrebbe comportato la necessità da parte della Committenza di sospendere i lavori che non furono sospesi e non venne assunta alcuna decisione in merito alle aree colpite.

A questo punto, l’Appaltatore iscriveva in contabilità, sino al Sal n.10, un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale (€ 3.094.517,01), mentre la Committenza ometteva il pagamento dellefatturaV60034/2013 SAL.n. 8efattura 13/VP/2015. Successivamente, il Direttore Lavori contestava all’Impresa il ritardo nell’avanzamento dei lavori invitandola a terminare entro 20.06.2016 tutte le lavorazioni necessarie all’attivazione dell’impianto. Il giorno 22.06.2016 l’Appaltatore dichiarava che l’impianto era pronto per l’entrata in funzione ove l’Amministrazione avesse provveduto alla fornitura dell’energia necessaria al funzionamento del sito. In data 11.12.2015 venne avviata la procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ed in data 21.07.2016 la deliberazione della Giunta Sbrocca comunicava alla Dondi Spa la rescissione del contratto. In pari data, l’Appaltatore inviava una diffida e messa in mora invitandola a provvedere entro 15 giorni, ma nulla in merito perveniva all’Appaltatore.

In data 10.10.2016 veniva emesso lo stato finale dei lavori che l’Appaltatore firmava con riserva. Infine, a metà gennaio il torrente Sinarca straripava provocando un allagamento alle apparecchiature del nuovo depuratore senza che il Direttore Lavori prendesse provvedimenti. Durante il corso dei lavori, la mandante Entei s.p.a., in data 15.11.2012, veniva estromessa dall’Ati per giusta causa e le altri mandanti, ultimati i lavori di loro competenza, recedevano dall’ATI; con deliberazione di Giunta Comunale n.140/2017 è stato affidato l’incarico di rappresentanza in giudizio e difesa dell’Ente all’avvocato Lorenzo Derobertis. Nel gennaio scorso c’è stata una sentenza sfavorevole al Comune di Termoli, che è stata impugnata con delibera di Giunta a marzo.