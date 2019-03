Torna l'ora legale, nella notte tra sabato e domenica le lancette avanti di un'ora

TERMOLI. Sarà nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31, che tornerà l'ora legale, quando l'orario verrà spostato in avanti di un'ora, passando dalle 2.00 alle ore 3.00.

L’ora legale, adottata per la prima volta in Italia durante la prima guerra mondiale, nel 1916, venne introdotta definitivamente con la legge 503 del 1965, in un periodo di grave crisi energetica per consentire un risparmio energetico grazie al minore utilizzo dell'illuminazione elettrica e durerà fino a domenica 27 ottobre 2019.

L'Unione Europea ha discusso più volte sulla sua abolizione, ma proprio in questi giorni sembra oramai slittata al 2021, la risoluzione legislativa che stabiliva la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale.