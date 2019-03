Autorità urbana di Termoli: coi 2 milioni della Regione anche il restauro del Castello

TERMOLI. Sei interventi, di cui 3 a Termoli, uno a San Giacomo degli Schiavoni, uno a Guglionesi e uno a Campomarino. Sono il cuore del progetto denominato Autorità urbana. La Regione Molise con determina dirigenziale n. 142 del 26.11.2018 si è provveduto, tra l’altro a esprimere parere positivo in merito alla verifica di ammissibilità delle operazioni di cui alle schede progetto trasmesse dalle Autorità Urbana di Termoli nella loro versione definitiva, con nota acquista al protocollo regionale al n 117850 del 17 settembre 2018:

Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale Sud, Rio Vivo Termoli” per 384.374 euro; Azione 5.1.1 – Intervento 5.1.1/1 “Prolungamento Lungomare del Comune di Campomarino” per 615.626 euro; Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Lavori di risanamento e restauro conservativo del Castello Svevo di Termoli per 400mila euro”; Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Tutela e valorizzazione del sito archeologico di San Giacomo degli Schiavoni per 115mila euro”; Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Acquisto attrezzature per sala espositiva e per sala incisione nel centro culturale polivalente di via Verri - Guglionesi” per 80mila euro; Azione 5.2.1 – Intervento 5.2.1/1 “Recupero e valorizzazione dell’ex carcere: museo del mare nella terra dei frentani e caffè letterario – ex carcere di Termoli per 405mila euro”.

Così sono state effettuate le assegnazioni di budget, coerenti con le richieste di stanziamento al redigendo Bilancio di previsione 2019-2021 specifiche per POR FERS – FSE 2014/2020, sono stati assegnati due milioni di euro per questi interventi.