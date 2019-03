Leonardo Iantomasi da Termoli a Pechino: il Marco Polo digitale

TERMOLI. Apprendiamo con piacere e anche con orgoglio dalle pagine del quotidiano “Il Resto del Carlino” di Bologna - nella pagina marchigiana - e quello web "La provincia di Fermo" che un ragazzo termolese di nascita, Leonardo Iantomasi, assieme ad altri alunni, Massimiliano Ceci, Alessandro Verrocchio e Francesco Vittori, con cui fa parte dell'Istituto Montani di Fermo, ha partecipato come unicum italiano alla 39° edizione della Beijing Youth Science Creation Competition, che si è tenuta a Pechino dal 23 al 26 marzo 2019, un evento a cui hanno preso parte studenti provenienti da ogni parte del mondo, per confrontarsi su oltre mille progetti innovativi in campo tecnico-scientifico.

I ragazzi di Fermo tra cui anche il nostro concittadino Leonardo Iantomasi, assieme ai loro docenti, hanno portato a Pechino un ambizioso progetto sul riciclaggio di rifiuti alimentari per produrre poi in seguito materiali composti nuovi e sicuri dal titolo "Upcycling of food waste to produce new and safe composite materials" (Synthesis, Characterization , and Volatile Profile of green Polylactic Acid/Food Waste Powder Composites). Un progetto davvero meritevole visto che offre e garantisce un riutilizzo concreto e reale di materiali di scarto e che inoltre evita la produzione di oggetti utilizzando materiali inquinanti.

Questi ragazzi tra cui il nostro Iantomasi, stando anche alle notizie che arrivano proprio oggi da Pechino, e che apprendiamo dai due quotidiani che portano notizie di Fermo nelle Marche, sono stati premiati con la medaglia d'oro; hanno infatti vinto il primo premio con il progetto della chimica e il secondo, ma in realtà primo come progetto singolo, per il ‘mini maker fair for students’.

Insomma, nella settimana che ha visto il Presidente cinese arrivare in Italia per fare importanti accordi economici con il nostro Paese, alcuni intelligentissimi studenti marchigiani e un termolese, sono partiti con le loro idee e progetti alla conquista della Cina e li possiamo considerare i Marco Polo dell'era digitale.