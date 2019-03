L’hackathon degli studenti: sfida a tre al Majorana

TERMOLI. Tappa a Termoli ieri per la Settimana molisana #HackCultura2019 – l’hackathon degli studenti per la “titolarità culturale”, durante la quale si svolgeranno dei veri e propri Hackaton, finalizzati alla progettazione e realizzazione di oggetti digitali su tematiche relative alla tutela e conservazione del Patrimonio Culturale secondo una definita calendarizzazione, nelle sedi di tre Istituti Scolastici individuati dalla direzione scolastica regionale del Molise per garantire e consentire la partecipazione di tutti gli studenti della regione.

Il professor Domenico Lombardi afferma: "La nostra scuola, l’Istituto Tecnico Industriale E. Majorana è stata individuata come polo scolastico ospitante". Ad #HackCultura2019 è collegata anche la IV edizione del Concorso “Crowddreaming: i giovani co-creano la cultura digitale”. L’iniziativa, trattandosi di una sperimentazione di nuove forme di metodologie didattiche e di apprendimento, si rivolge agli studenti delle classi III e IV delle Scuole Secondarie di II Grado. Lo spirito dell’Hackaton si basa su una pedagogia inclusiva, che mira ad attuare un processo di integrazione/inclusione valorizzando le identità. L'evento è stato inserito e menzionato anche nella “all digital week” e si tiene nei tre grandi centri molisani di Campobasso, Isernia e Termoli; nella nostra città si sfidano la scuola ospitante - l'Istituto Majorana - il Boccardi e l'istituto superiore di Guglionesi.

La sfida si conclude oggi e la scuola che si aggiudicherà la vittoria parteciperà di diritto all'evento nazionale che si terrà con tutte le altre scuole vincitrici a Matera, capitale mondiale della Cultura e divenuta di recente patrimonio culturale dell'Unesco.