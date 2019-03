«Per un sì a Dio», è un successo il seminario per le coppie di fidanzati

CAMPOMARINO. Si è svolta a Campomarino la seconda edizione del seminario "Per un Sì da Dio" organizzato dalla Commissione famiglia del Centro pastorale per la Missione e l'Evangelizzazione della Diocesi di Termoli-Larino. Numerose sono state le coppie che hanno integrato il percorso di preparazione al Sacramento del matrimonio partecipando a un momento di incontro, ascolto e interazione. Le coppie di fidanzati hanno trascorso tre giorni all'insegna della spiritualità, dell'emozione e dell'amicizia. Diverse le iniziative accolte con gioia da tutti i partecipanti provenienti da varie parrocchie della Diocesi e anche da Pescara. Alle attività ha preso parte anche il vescovo, Gianfranco De Luca, con la celebrazione della Santa messa.

Il seminario è stato coordinato da don Stefano Rossi, vicario episcopale del Centro pastorale in collaborazione con Natalino Finocchio e Susanna Del Gesso, responsabili della Commissione famiglia che ringraziano tutti i partecipanti: “Carichi dell'esperienza vissuta i giovani tornano a casa con una maggiore consapevolezza della bellezza, della profondità del sacramento che a breve andranno a celebrare”. Presente, inoltre, don Gigino Moscufo che sta vivendo l'esperienza con don Renzo Bonetti alla Fondazione Dono Grande che si occupa della preparazione dei seminari per le coppie di sposi. Di seguito si riportano due testimonianze: Paolo e Clementina: “Vi ringraziamo immensamente per averci fatto vivere questi tre giorni ricchi di amore, gentilezza e generosità all'insegna della grande nuzialità e fecondità che tutti voi avete innate e con tanto impegno trasmessa a noi fidanzati accompagnata da tanta simpatica allegria. Vi abbracciamo tutti”. Alfredo e Paola: “Per un Sì da Dio ha rappresentato un'esperienza unica da consigliare alle coppie che desiderano conoscere di più la Sacralità del matrimonio. Un susseguirsi di forti emozioni”.