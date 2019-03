Un tour per conoscere le bellezze del Molise

CAMPOBASSO. Conoscere il Molise attraverso un tour che toccherà diverse località. Far conoscere a un gruppo di giornalisti l’offerta del territorio e le sue potenzialità. In quest’ottica l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e il Distretto Molise Orientale in collaborazione con Moleasy hanno organizzato un press tour di primavera che si terrà dal 28 al 31 marzo prossimi. Il tutto ideato e scaturito a seguito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano dove erano presenti diversi giornalisti che nei prossimi giorni saranno ospiti in Molise e che furuno particolarmente colpiti dallo stand dell’Aast e dall’offerta portata in Bit.

I protagonisti saranno proprio loro, dodici giornalisti di diverse testate nazionali, pronti a cimentarsi con il territorio e a esprimere le loro considerazioni una volta conclusa la quattro giorni in Molise. L’arrivo è previsto per il 28 a Termoli dove soggiorneranno la prima notte per poi partire venerdì 29 per Castel San Vincenzo, a seguire Venafro e Sesto Campano. Nel pomeriggio trasferimento a Castel del Giudice. Sabato si partirà alla volta di Sepino e Altilia, Bagnoli del Trigno per poi ripartire in serata per Termoli.

Domenica visita della città adriatica e in conclusione conferenza stampa alla ore 11,30 presso lo stabilimento balneare Cala Sveva di Termoli.





IL PROGRAMMA

Giovedì 28

15:30 Arrivo a Termoli 16:00 Sistemazione in Albergo Diffuso Residenza Sveva 17:00 Visita Borgo antico di Termoli, Cripta Cattedrale e San Timoteo 20:30 Cena tipica a base di pesce Ristorante Salsedine

Venerdì 29

9:00 Transfer per Abbazia Castel San Vincenzo 10:30 Visita Abbazia Castel San Vincenzo 12:00 Visita Castello Pandone di Venafro 13:00 Transfer per Villaggio Sette Querce Sesto Campano 13:30 Pranzo tipico contadino presso Villaggio rurale Sette Querce 15:30 Visita Villaggio 16:30 Transfer per Albergo Diffuso Borgo Tufi Castel del Giudice 18:00 Sistemazione in Albergo Diffuso Borgo Tufi 19:30 Visita Albergo Diffuso Borgo Tufi 20:30 Pranzo tipico a base di Formaggi e Tartufo Ristorante Ocrà – Borgo Tufi

Sabato 30

9:00 Transfer Resti Archeologici di Altilia 10:30 Visita Resti Archeologici di Altilia 12:00 Transfer per Albergo diffuso Piana dei Mulini 12:30 Visita Mulino e Area Piana dei Mulini 13:30 Pranzo tipico e degustazione vini tipici Ristorante Piana dei Mulini 15:00 Transfer Bagnoli del Trigno 15:30 Visita Borgo Antico Bagnoli del Trigno (Castello e Chiesa di S. Silvestro) 18:00 Visita Domus Area 19:00 AperiCena a base di piante officinali Ristorante Calice Rosso 20:30 Transfer per Termoli 21:30 Sistemazione in albergo Diffuso Residenza Sveva

Domenica 31

9:00 Visita del Trabucco 11:30 Conferenza stampa 13:00 Light Lunch e partenza per destinazioni