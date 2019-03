Il raddoppio Termoli-Lesina nel question time della Camera al Ministro Lezzi

TERMOLI. Il raddoppio ferroviario Termoli-Lesina sulla dorsale adriatica tra Molise e Puglia al centro di una interrogazione a risposta immediata formulata dai parlamentari D'Attis, Tartaglione, Sisto, Elvira Savino e Labriola nel pomeriggio di oggi nel question time della Camera dei deputati al Ministro per il Sud Barbara Lezzi.

«Il Sud sconta un pesante e preoccupante deficit infrastrutturale che ne pregiudica lo sviluppo economico e la capacità di attrarre investimenti tali da rilanciare il mercato del lavoro e abbattere in modo considerevole il tasso di disoccupazione e il divario socio-economico con il resto del Paese; dal rapporto Svimez 2018, «la politica infrastrutturale nel Mezzogiorno ha prodotto una dotazione nel complesso più modesta e di minore qualità di quella rilevabile nel resto del Paese», sul piano della mobilità viaria la rete autostradale è nel Sud decisamente meno sviluppata, mentre su quella ferroviaria l'alta velocità (da non confondersi con l'alta capacità) è concentrata soprattutto al Centro-Nord, dove si è proceduto «ad un up-grade qualitativo di tutte le infrastrutture, aumentando in misura più rilevante la dotazione autostradale e concentrando nell'area la gran parte della rete nazionale di alta velocità»; secondo il rapporto Pendolaria 2017, nel periodo 2002-2017 i collegamenti quotidiani di Eurostar/alta velocità si sono più che quadruplicati al Nord, passando da 63 a 276, mentre il Sud con 122 collegamenti ha una transitabilità giornaliera inferiore alla metà del Nord; recentemente il Ministro interrogato ha dichiarato che sull'estensione dell'alta capacità Napoli-Bari fino a Lecce avrebbe chiesto a Rete ferroviaria italiana «di predisporre un apposito studio di fattibilità», aggiungendo «per finanziare l'opera metterò a disposizione le risorse del fondo sviluppo e coesione, di mia competenza», ma non è stato specificato se restano comunque le risorse disponibili anche per i lavori dell'alta velocità Napoli-Bari; l'alta velocità Napoli-Bari, più che l'alta capacità, rappresenta un'opera strategica la cui cantierizzazione è di fondamentale importanza, tanto da richiedere una grande velocizzazione dell'opera, cionondimeno, a fronte di questo, resta ancora a parere degli interroganti colpevolmente indietro anche l'adeguamento infrastrutturale della dorsale Adriatica pugliese; ad oggi sul versante Adriatico persiste un restringimento della linea ferroviaria caratterizzato dal tratto Termoli-Lesina a binario unico, che produce notevoli ritardi e rende impossibile immaginare qualsiasi progetto di realizzazione di linee ad alta velocità per collegare da lì il Sud al Nord; se intenda intervenire con risorse di propria competenza sulla linea adriatica nel tratto Termoli-Lesina, rispetto all'estensione dell'alta capacità nelle direttrici Bari-Brindisi-Lecce e Bari-Taranto, senza pregiudicare i fondi per l'alta velocità, e in tal senso quale sia lo stato attuale dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari e se siano confermate misura e idoneità dello stanziamento iniziale di 6,2 miliardi di euro per realizzarne tutti i lotti».

Il resoconto del questione time, partendo dall’intervento del deputato D’Attis.

«Grazie, signor Presidente. Signora Ministro, non c'è solo il Tav: sono tanti e troppi i cantieri fermi nel nostro Paese e per questo Forza Italia ha lanciato recentemente l'Osservatorio per le infrastrutture. Signora Ministra, il sud sconta un pesante deficit infrastrutturale che ne pregiudica lo sviluppo economico. Svimez 2018, com'è noto, ci dice che l'alta velocità, che non è l'alta capacità, è concentrata soprattutto al Centro-Nord… magari fosse concentrata anche la Ministra sarebbe più bello anche per me.. (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente) però va be'…L'alta velocità tra Napoli e Bari, che non è l'alta capacità, è per il sud un'opera strategica importantissima. Recentemente ha dichiarato, Ministro, che avrebbe chiesto a Rete Ferroviaria Italiana un apposito studio di fattibilità sull'estensione fino a Brindisi e Lecce dell'alta capacità Napoli-Bari, con risorse del Fondo sviluppo e coesione. Sul versante adriatico, molisano e pugliese c'è il restringimento Termoli-Lesina. Signora Ministro, le chiediamo se il Governo intende intervenire sull'estensione dell'alta capacità Bari-Brindisi-Lecce e Bari-Taranto e sul tratto Termoli-Lesina, senza tuttavia intaccare i fondi per l'alta velocità e, quindi, quale è lo stato attuale dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari e se è intatto lo stanziamento iniziale di 6 miliardi di euro per realizzare tutti i lotti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)».

A rispondere Barbara Lezzi, Ministra per il Sud. «Grazie, Presidente. Da un primo bilancio delle interlocuzioni avute in questi mesi sono emerse tutte le criticità che giornalmente si riscontrano sui territori e una fra queste è la questione legata alla tempistica di attuazione degli interventi infrastrutturali. Al riguardo non posso non evidenziare come alcuni ritardi dipendono spesso dal quadro normativo particolarmente complesso nonché dalle responsabilità amministrative in capo alle diverse stazioni appaltanti. Per questo motivo ho ritenuto fondamentale che l'Agenzia per la coesione territoriale, supportata dalle attività di programmazione del mio dipartimento per le politiche di coesione, dovesse svolgere un ruolo di supporto delle singole autorità di gestione e di accompagnamento delle amministrazioni che vorranno un sostegno. Come da richiesta dell'onorevole interrogante, mi soffermo sulla questione delle infrastrutture nelle regioni del sud del Paese che, tengo a ribadire, è oggetto di importanti assegnazioni di risorse a valere in particolare sul Fondo sviluppo e coesione nella programmazione 2014-2020, ricordando che il 12 marzo scorso ho presieduto la riunione del lavoro tecnico per le infrastrutture ferroviarie ricomprese nei CIS ferroviari avviati sin dal 2011. Tra queste particolare attenzione è stata dedicata alla Napoli-Bari e alle sue prospettive di rapido completamento. Il soggetto attuatore, Rete Ferrovie Italiane, ha assicurato il massimo impegno per il raddoppio della linea ferroviaria della Napoli-Bari, già previsto dal contratto di programma 2017-2021, e a tal proposito preciso che tutte le opere della tratta Napoli-Bari saranno appaltate entro il 2020 per essere completate entro il 2026. Rassicuro l'onorevole interrogante che l'intervento per la realizzazione della linea alta capacità Napoli-Bari ha una previsione di spesa complessiva di 6,2 miliardi ed è attualmente confermata da Rfi».

Per quanto concerne il progetto del raddoppio Termoli-Lesina sulla direttrice adriatica è integralmente coperto da apposito finanziamento per un importo complessivo di 700 milioni di euro, suddiviso in due lotti funzionali Termoli-Ripalta 594 milioni e Ripalta-Lesina 106 milioni. Allo stato attuale è stata completata la progettazione del lotto Ripalta-Lesina ed è in corso la relativa attività negoziale che sarà ultimata entro il primo semestre del corrente anno. Per quanto riguarda il lotto molisano è in corso il completamento e la progettazione definitiva e da maggio 2019 sarà avviato l'iter autorizzativo: la tratta Termoli-Ripalta sarà attivata entro il 2027. Infine l'intervento di velocizzazione della direttrice adriatica e, quindi, della tratta terminale Foggia-Bari-Lecce-Taranto è interamente finanziato per un importo complessivo di 350 milioni di euro. Allo stato attuale l'intervento è in corso di realizzazione e sarà completato entro il 2021. Come autorità responsabile per la coesione, in occasione della riunione, ho più volte sottolineato l'esigenza di contenere al massimo i tempi di consegna delle opere, ribadendo a tutti i componenti del tavolo che, dal momento che i contratti istituzionali di sviluppo prevedono anche il regime sanzionatorio, dai prossimi incontri si avvieranno le sanzioni nel momento in cui ci saranno ritardi non giustificati.

La replica dell’onorevole D’Attis.

«Grazie, Presidente. Grazie, Ministro, per la risposta, ma che, ovviamente, risulta parziale, perché la domanda fondamentale che viene fatta al Governo è se l'alta velocità interessa anche al Sud. Vi è una parte, all'interno di questo Governo, che è notoriamente contraria all'alta velocità al Nord, figuriamoci quanto possa essere contraria all'alta velocità al Sud. Non stiamo parlando di alta velocità, stiamo parlando di alta capacità, che è un'altra cosa che viene spesso confusa (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Se noi siamo d'accordo sull'alta velocità al Nord, figuratevi quanto siamo, invece, d'accordo soprattutto per l'alta velocità al Sud. Stiamo parlando di risorse già stanziate. Tutti quei numeri che lei ha dato, Ministro, sono risorse già stanziate e già nella disponibilità di questo Governo, quelle del Fondo di sviluppo economico. Il punto è questo: il Sud deve avere delle risorse aggiuntive. Nell'ultima manovra del 2019, il Sud era riportato tre volte in tre tomi, come parola riportata alla nostra attenzione, e l'aver dimenticato di aggiungere risorse ci porta nella considerazione ovvia che stiamo parlando di infrastrutture già superate, perché quando dite che la Napoli-Bari si risolverà con l'alta capacità, vuol dire che state già dicendo che l'alta velocità non è in programma, come non è in programma al Nord, non la mettete neanche in programma al Sud (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente); e la alta velocità Napoli-Bari è un'opera strategica per il Paese, per il Sud e, probabilmente, anche per i traffici tra l'Europa e il Mediterraneo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)».