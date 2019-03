Edilizia bloccata dalla linea giustizialista sugli appalti

CAMPOBASSO. Il problema è grosso, ed interessa anche gli imprenditori edìli molisani, e – in qualche modo - persino i privati che intendono costruire una casa per sé. Con riferimento al primo caso, gli esperti ritengono che, per mettere a punto opere pubbliche che vadano oltre i 100 milioni di euro, possono trascorrere persino 3 lustri per attendere a circuiti burocratici. La circostanza può costringere coloro che intendono investire a chiudere i cantieri ad a fuggire via. Ecco perché, se l’investitore è straniero (Stato estero che sia o multinazionale), dovendo scegliere, preferisce ‘comprare’ piuttosto che ‘creare’. Ed è quello che ha fatto, nei giorni scorsi, Xi Jinping, fondando gli ‘atout’ della Cina sulla imprenditoria italiana che preferisce realizzare anziché su quella che – un tempo - preferiva comprare al punto di concretare il miracolo economico negli Anni ’60. Allora investire era ben più facile perché non vigevano quelle regole che oggi scoraggiano gli addetti ai lavori. Secondo l’Associazione dei costruttori edili (Ance) sarebbero defatiganti i cosiddetti «tempi di attraversamento» che sono delle vere e proprie pause sprecate per acquisire autorizzazioni, titoli abilitanti, vidimazioni della Magistratura contabile, pareri, etc.; tutti passaggi regolamentati dal Codice degli appalti che, oggi, costituisce un ostacolo insormontabile soprattutto per chi intenda comportarsi in maniera trasparente. All’Ance dicono che la normativa in questione “ha bloccato tutta la Pubblica amministrazione; che i dirigenti evitano di firmare, temendo di incorrere in abusi d'ufficio o di incappare in danni erariali; che, negli ultimi 11 anni, le imprese sono calate di 120mila unità,, anche perché l'Italia non è riuscita manco a spendere il 10% dei fondi Ue predisposti tra il 2014 ed il 2020”. E concludono:”Se ne sta zitto persino Raffaele Cantone, Autorità anticorruzione, forse perché ha compreso che troppe norme, seppure predisposte per stroncare le mazzette, si sono rivelate un garbuglio pazzesco. Ragion per cui l'Anac è costretto a fare il controllore, non il regolatore”.



Ma è probabile, invece, che il Magistrato anti-corruzione abbia capito che il Governo gialloverde non lo appoggia più e che addirittura lo accusa per l’attuale stasi, ritenendo che, senza nuovi investimenti, si rischia la recessione. Ed ecco perché si vorrebbe varare un provvedimento «sblocca cantieri», sia pure nella differenza di vedute intercorrenti tra Lega ed M5s. Secondo Salvini sarebbero 600 i cantieri da ‘liberare’. Invece Di Maio e Toninelli puntano soprattutto a quelli piccoli del Sud, considerato un bacino elettorale per i grillini; e non vogliono più saperne di un Commissario unico per le grandi opere. Conciliare tesi così diverse, lasciano intendere che occorre por mano al Codice degli appalti; ma, a tale proposito, le imprese temono che, in luogo di semplificare le procedure, si potrebbe renderle ancora più complicate. Questo incide sugli investitori stranieri che preferirono lo ‘shopping’ azionario agli investimenti diretti in Italia. In tema di appalti, la linea è stata sempre giustizialista. Sono state inaugurate pene con l’aumento, i corrotti sono stati parificati ai terroristi, le disposizioni sono state moltiplicate e gli incrementi normativi hanno raggiunto l’acme al punto di rendere il Codice inapplicabile. Oggi come oggi la semplice conoscenza delle disposizioni assicura a chi se la sia data un potere immenso, perché - più esse sono numerose - più rendono possibile a chi riesca a districarsi in quel glòmero pieno di nodi di avere in mano un potere che favorisce la corruzione mentre l'oggettiva difficoltà interpretativa paralizza l'attività di funzionari e dirigenti. Per il giudice Carlo Nordio è stato messo a punto un «complesso che conferisce un incrollabile arbitrio ai più diversi organi centrali e periferici». Ne consegue che ogni amministratore troverà una norma che gli giovi, comunque rischiando di essere denunciato dal momento che l'abuso d'ufficio è sempre in agguato. L'unico rimedio sarebbe semplificare, ma si viene subito accusati di volere agevolare la corruttela, attutendo i controlli. Ma. finché non si taglieranno le norme, si genereranno nuovi procedimenti giudiziari, bloccando i lavori e facendo lievitare i costi per le opere.

Claudio de Luca