Aspetti emotivi e psicologici della gravidanza

TERMOLI. Solitamente per una donna il periodo della gestazione viene considerato come una fase esistenziale improntata sulla felicità in quanto la consapevolezza di essere in grado di generare una nuova vita rappresenta, nell'immaginario collettivo, un enorme traguardo.

La maternità è sempre stata valutata positivamente poiché consiste nella massima realizzazione della funzione femminile che, fin dall'antichità, è sempre stata quella di assicurare una continuità esistenziale; la futura madre infatti avverte in sé una percezione di completezza.In realtà, dal punto di vista psicologico, la donna che aspetta un bambino vive una tempesta di sensazioni che possono essere contrastanti, in parte dovute anche alle profonde modificazioni dell'assetto ormonale che accompagnano i nove mesi di gestazione.



I profondi mutamenti emotivi a cui la futura mamma (ma anche il futuro papà) è sottoposta svolgono il compito di prepararla in maniera concreta ad accettare il suo imminente ruolo di genitore, un comportamento che non si instaura magicamente dopo la nascita del bambino, ma che richiede un insieme di atteggiamenti acquisiti gradatamente e che preludono all'instaurarsi del rapporto più importante e coinvolgente esistente.

Le sollecitazioni di tipo biologico, ma anche comportamentale, sociale e culturale a cui le future mamme sono sottoposte hanno su di loro un differente impatto emotivo, conseguente al diverso background psicologico personale ed al suo specifico contesto d'appartenenza.

Per la neo-mamma, il parto e la nascita del suo bambino provoca, nella maggioranza dei casi, una varietà di emozioni che comprendono gioia, eccitamento, senso di realizzazione, ma anche attacchi d'ansia, irritabilità e nervosismo, spesso provocati dalle modificazioni di vita imposte dall'accudimento del neonato.

Tali sbalzi di umore possono sfociare in crisi di pianto e disperazione che solitamente si risolvono entro breve tempo anche se condizionano negativamente la psiche della neo mamma.

Dapprima la sensazione di frustrazione si instaura inavvertitamente ed in maniera subdola per poi assumere nel tempo una connotazione di vero e proprio disturbo comportamentale.

Si tratta di disturbi di tipo psicologico che solitamente vengono diagnosticati in ritardo, poiché faticano a venire riconosciuti, anche e soprattutto per la tendenza della donna a non ammettere a sé stessa l'insorgenza di un'alterazione emotiva.

Per questi motivi i disturbi associati alla gravidanza ed alla maternità sono difficilmente diagnosticati in tempi brevi e di conseguenza non vengono trattati in maniera adeguata se non dopo che si sono radicati nella psiche.

Secondo l'esperienza degli specialisti del portale PsicologiOnline.net, i disturbi dell'umore e i disturbi d'ansia sono risultati essere i disturbi più frequenti a cui una donna può andare incontro durante la gravidanza. Proviamo a capire meglio in che modo si caratterizzano:

1 - Depressione perinatale

È fondamentale distinguere tra una vera sindrome depressiva ed i transitori disturbi dell'umore che si manifestano subito dopo il parto e che tendono a risolversi spontaneamente entro dieci giorni; in questo caso si tratta del "baby blues", un insieme di sintomi collegati alla tempesta ormonale a cui la neo-mamma è sottoposta e che possono modificare notevolmente il suo stato psico-emotivo.

Un minor numero di donne può sviluppare un vero e proprio episodio depressivo maggiore.

La sintomatologia solitamente si manifesta già nelle ultime fasi della gravidanza e persiste dopo il parto; le manifestazioni più caratteristiche, che devono perdurare per almeno due settimane, sono le seguenti:

senso di colpa immotivato;

sfiducia in sé stesse;

sconforto e pessimismo;

sensazione di inutilità;

perdita di interesse per qualsiasi attività;

tendenza all'isolamento;

ansia generalizzata;

eccessiva stanchezza;

pensieri di morte;

ossessioni ricorrenti;

perdita di interesse verso il sesso;

scarso entusiasmo per la vita;

difficoltà ad instaurare un legame con il neonato;

pensieri autolesionistici;

fantasie suicidarie.

Tali sensazioni spesso implicano anche un coinvolgimento organico, caratterizzato da perdita dell'appetito, insonnia, dimagramento e malessere.

Il sentimento che maggiormente caratterizza la depressione è quello di assoluta disperazione, spesso accompagnato da un'impossibilità di reazione; la donna è convinta di non avere via di scampo e quindi subentra in lei un senso di sconfitta e di rassegnazione esistenziale.

Il fatto di non sentirsi le forze per reagire contribuisce ad innescare il senso di colpa che potenzia lo sconforto.

Tale disturbo non deve essere considerato un difetto caratteriale ma unicamente un momento di fragilità conseguente ad un insieme di situazioni nuove ed inaspettate che la neo mamma si trova a dover affrontare.

2 - Disturbi d'ansia

La PSA, Pregnancy Specific Anxiety, è una sindrome appartenente al gruppo delle ansie da gravidanza; si tratta di un quadro clinico caratterizzato da un insieme di preoccupazioni e timori collegati al periodo gestazionale, soprattutto in prospettiva della imminente maternità.

Se da un lato la donna sente il forte desiderio di concludere la gravidanza e di partorire per tenere finalmente tra le braccia il proprio bambino, dall'altra è oppressa dalla paura di non essere in grado di svolgere il mestiere di mamma.

Sono frequentemente presenti anche altri timori collegati alla paura di soffrire durante il parto, alla eventualità di perdere il controllo della situazione, alla propria incolumità e a quella del nascituro, a tutte le incombenze future che dovranno essere affrontate.

L'instaurarsi di tali crisi d'ansia talvolta non trova via d'uscita in quanto la donna non si ritiene capace di affrontare alcuna situazione e nello stesso tempo non prova alcuna fiducia nell'aiuto di altre persone.

3 - Patologie psichiatriche

Può capitare che la depressione post partum evolva in fenomeni psicotici; si tratta di una condizione fortunatamente piuttosto rara, che si manifesta entro il primo mese dopo il parto.

Dopo il parto, la donna è soggetta ad una cascata ormonale che altera profondamente, anche se per poco tempo, la sua psiche; l'arrivo del bambino può quindi innescare, in soggetti predisposti, sindromi di tipo psichiatrico.

Si tratta di patologie di una certa gravità che richiedono un intervento quanto mai tempestivo ed adeguato poiché potrebbero evolversi in maniera decisamente seria. Queste psicosi che si manifestano in epoca perinatale possono coinvolgere in maniera più o meno evidente la sfera affettiva, traducendosi in comportamenti spesso molto evidenti.

Le cause che predispongono all'insorgenza di un disturbo dell'emotività o della psiche della neo mamma, sono molteplici, e spesso si sovrappongono in maniera più o meno evidente.

I principali fattori predisponenti vengono considerati:

- cambiamenti fisici del corpo

che comprendono sia la variazione del peso corporeo con tutte le implicazioni di natura estetica, sia le modificazioni dei livelli ormonali nel sangue. Anche la tiroide, una ghiandola endocrina che controlla il funzionamento dell'organismo, può modificare il suo funzionamento contribuendo a provocare sbalzi d'umore;

- mancanza di riposo

è risaputo che la diminuzione delle ore di sonno altera profondamente lo stato psicologico delle persone, in quanto durante la notte l'organismo si ricarica eliminando le tossine accumulate e ripristinando i corretti valori metabolici dei parametri vitali. Le neo mamme, oltre a subire questa carenza di sonno, vengono anche oppresse dall'ansia in quanto il pianto notturno del neonato spesso innesca il timore di eventuali problemi di salute;

- difficoltà dell'allattamento

qualora venga effettuato allattamento al seno, la donna solitamente teme che il nutrimento non sia adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e ha paura che il bambino non cresca in maniera equilibrata. Al contrario in caso di allattamento artificiale, la donna potrebbe temere che i prodotti non siano adeguati alle necessità del figlio;

- gelosie famigliari

quando sono presenti fratelli o sorelle maggiori, la nascita di un bambino spesso innesca fenomeni di gelosia che alterano profondamente la serenità famigliare; in questo caso la figura materna è quella che risente maggiormente di tali tensioni, poiché si sente responsabile della situazione;

- difficoltà di interazione con il neonato

non è sempre semplice per la madre instaurare correttamente un rapporto con il neonato, in quanto soprattutto nelle prime fasi dopo la nascita i bambini sono soggetti a problemi sia di natura fisica che psicologica.

In tali situazioni la donna può mettere in dubbio la propria capacità di essere madre, poiché da un lato desidera assecondare i bisogni del figlio, ma dall'altro teme di viziarlo innescando meccanismi potenzialmente dannosi per il suo futuro sviluppo psicologico;

- rapporto di coppia

dopo la nascita di un figlio, la coppia attraversa un periodo di transizione durante il quale la donna è completamente assorbita dall'accudimento del neonato e l'uomo spesso può sentirsi escluso da tale rapporto di simbiosi.

È piuttosto frequente che nel periodo del puerperio la neo mamma non provi desiderio sessuale nei confronti del marito, caricandosi di sensi di colpa e sentendosi inadeguata al nuovo ruolo. Questa situazione può facilmente provocare disturbi della sfera emotiva, causa dell'insorgenza di sindromi depressive.

Sebbene l’attenzione verso queste tematiche sia cresciuta negli ultimi anni, le donne quando si trovano in queste situazioni sono ancora restie a rivelare la reale entità del disagio di cui soffrono, magari per paura di essere giudicate o essere ascoltate in modo superficiale.

A volte la scelta immediata “più facile” sembra quella di tenere nascoste le proprie preoccupazioni con la speranza che tutto si risolva da se, ma proprio in questi momenti, quando la neo mamma realizza che qualcosa non sta funzionando e che i sintomi e il malessere non tendono a diminuire nonostante il passare del tempo, è fondamentale che riesca a parlarne con qualcuno esperto, come ad esempio uno psicologo.

Tante donne pensano di essere sole nell’affrontare tutto quello che gli sta capitando, ciò fa si che l’ansia e la paura divengano ancora più grandi, quando, invece, il solo fatto di riuscirne a parlare può contribuire a cambiare in meglio la situazione.