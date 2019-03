Scommettere stando seduti in divano? Ecco le migliori betting app

TERMOLI. Il cellulare è diventato un mezzo non solo per chiamare o messaggiare ma un metodo anche per “staccare” dal flusso continuo di stress che il mondo lavorativo, professionale o privato genera in noi tutti i giorni. Come riesce a fare ciò? Attraverso applicazioni e giochi che, basati su di una elementare sequenza di algoritmi, riescono a far riposare le nostre meningi. Trovare la migliore app scommesse sul web non è di certo roba da ragazzi.

Ecco che, allora, vediamo moltissimi tra ragazzi e adulti che muovono palline colorate, bolle di sapone, macchinine e chi ne ha più ne metta. Esistono giochi, addirittura, che hanno portato a centinaia di milioni di download come per esempio Candy Crush, Temple Run o OSM.

Esistono dei giochi, però, anche per gli amanti del mondo delle scommesse. Delle vere e proprie piattaforme dalle quali si può giocare e scommettere stando comodamente seduti in divano o aspettando la propria fermata in treno.

Il mondo delle scommesse si sta sempre più ampliando, sia nella vita reale che in quella virtuale. Pensate che, ora come ora, non occorre nemmeno più dover entrare in un casinò per scommettere. Attualmente è possibile giocare d’azzardo stando comodamente seduti sul proprio divano grazie alla miriade di applicazioni che sono state create.

I colossi del betting mobile: Bet365 e William Hill

Bet365 è una delle piattaforme più scaricate al mondo, con oltre 7 milioni di clienti a lei collegati. Questo bookmaker sotto forma di app permette al giocatore di piazzare scommesse in qualsiasi ambito preferisca, dal casinò allo sport al poker e molto altro. Le quote sono le stesse del sito web e vi sono moltissime combinazioni diverse. E’ disponibile sia su Android che iPhone.

Accanto a Bet365 troviamo William Hill, una delle applicazioni più conosciute nel mondo delle scommesse online. William Hill è disponibile in due diverse versioni: quella base dove è possibile eseguire ogni tipo di scommessa sportiva e William Hill Casinò dove è possibile giocare su di ogni gioco da casinò appunto. Si trovano simulatori di slot, poker, blackjack e molto altro ancora.

I preferiti dagli utenti: Ladbrokers e Betfair

Su Ladbrokers è possibile accedere ad ogni tipologia di scommessa tra cui: betting sportivo, casinò, bingo, poker, dadi, slot, betting exchange e molto altro ancora. Quest’app prevede una grande varietà di metodi di pagamento tra cui PayPal, Visa, Mastercard, Skrill, Maestro, Gripay e molto altro ancora. Viene considerato come uno dei più affidabili bookmaker sul mercato e, per questo motivo, viene scelto da moltissimi utenti.

Betfair è un’altra applicazione disponibile sia su Android che iPhone, e funziona esattamente come un sito di bookmaker. E’ una delle applicazioni più scaricate al mondo e una delle più conosciute. Si pensi che, il logo di tale ditta, viene riportato sulle maglie delle squadre della Liga. Principalmente, infatti, Betfair permette di scommettere su partite di calcio o sport in generale ma è possibile anche giocare a poker o a qualsiasi piattaforma di casinò si desideri.

Queste sono le applicazioni che hanno miglior riscontro nell’App Store e in Google Play. Sono milioni gli utenti che hanno account collegati e ancor di più coloro che visitano il sito web di queste applicazioni. Sono bookmaker assolutamente legali e affidabili in tutti i Paesi in cui è permesso il gioco d’azzardo. In ogni caso sono dotati di centro assistenza clienti e di filiali in tutto il territorio nazionale.