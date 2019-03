TERMOLI. Ha avuto luogo stamani, nella sala della direzione sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli la presentazione dell’importante progetto della Lilt 5xmille “Nuova vita dopo la malattia” e dello Sportello Oncologico.

Presenti il sindaco Angelo Sbrocca, il commissario alla sanità Angelo Giustini, i vertici provinciali della Lilt con Giovanni Fabrizio e Carmela Franchella, il tutor scientifico del Registro dei tumori, Franco Carozza, la direttrice sanitaria del San Timoteo Michelina Morelli, il sottosegretario alla Regione Molise Quintino Pallante e il direttore amministrativo Asrem Antonio Forciniti.

Assente invece, il presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli.

Un incontro molto affollato e in cui sono stati trattati vari argomenti, compreso la chiamata alla leva medica dei professionisti in pensione per colmare il vuoto generazionale e il gap di organici negli ospedali molisani (e non solo).

La conferenza è stata seguita in diretta Facebook da Termolionline e la riproponiamo integralmente.