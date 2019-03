Bandiera Blu 2019, la risposta di Sbrocca a Nick Di Michele

TERMOLI. E' giunta al portavoce del Movimento 5 Stelle Nick di Michele la risposta del sindaco Angelo Sbrocca all'interpellanza del 24 gennaio scorso sulla Bandiera Blu 2019.

"Con riferimento all'interpellanza in oggetto, confermo il contenuto della mia intervista a Termolionline del 27 gennaio e preciso quanto segue:

1) La domanda per l'assegnazione della Bandiera Blu per l'anno 2019 non è stata prodotta in relazione al mancato riconoscimento per l'anno 2018, in relazione al quale, nonostante specifiche richieste, non sono stati forniti adeguati ed esaustivi elementi giustificativi;

2) la scelta è stata fatta consapevolmente, sia perché non sono sufficientemente noti i profili organizzativi dell'organismo che presidia la procedura di riconoscimento, sia perché nessun danno risulta che si sia ripercosso sul turismo, atteso che le presenze stagionali hanno avuto un considerevole incremento rispetto all'annualità in cui il riconoscimento è stato concesso; 3) l'amministrazione ha in programma azioni mirate al potenziamento del sistema turistico locale e può fare a meno di produrre istanze alla Fee, che agisce evidentemente senza alcuna consapevolezza, dei fattori messi in campo per il potenziamento del settore da parte del comune".

Immediata anche la replica social dell’esponente pentastellato: «Bandiera Blu, ex».

Sbrocca dopo 2 mesi e 5 giorni (in realtà la risposta è datata 21 marzo, ndr) risponde alla mia interpellanza urgente, a parte i tempi e il rispetto delle istituzioni, la cosa che mi sconsola è il fatto ( leggete i punti 2 e 3), che alla fine la colpa di tutto E' della Fee che dulcis in fundo, la Bandiera Blu è inutile e che l’industria del turismo a Termoli va a gonfie vele e viviamo in una città ricca e felice.

Però il logo in alto a sinistra è presente in tutti i documenti ufficiali del comune.

Unica consolazione tra 2 mesi i cittadini potranno scegliere».