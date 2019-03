MusikiAmo, decolla il progetto rivolto ai minori disagiati

TERMOLI. Il 19 marzo scorso è stato presentato in Comune il progetto proposto dalla Millenium Onlus assieme all'Associazione Punto di Valore e la Cooperativa Solidalia dal nome "Musikiamo", rivolto ai minori a rischio nella fascia di età che va dall'infanzia ai diciotto anni, tutti ospiti presso la struttura Casa di Kore a Termoli.

Nello specifico questo progetto promuove e favorisce lo svolgimento di attività legate alla musica, da valorizzare sia come risorsa socio - ricreativa e professionale sia come canale per l'inclusione comunitaria, partecipata e spontanea.

Ebbene, dopo nemmeno dieci giorni dalla presentazione, il progetto è iniziato alla grande e con tanto entusiasmo da parte dei ragazzi ospiti della struttura da come possiamo vedere nelle foto allegate.