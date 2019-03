TERMOLI. Lungomare Nord ancora pieno di sabbia, le dune sulla seconda parte stanno aumentando giorno dopo giorno. Si attende tanta gente nell’ultimo fine settimana di marzo, che sarà baciato anche da una finestra di meteo favorevole, per fortuna.

Tuttavia, proprio la sezione più apprezzata dai turisti, meta di passeggiate per centinaia di persone anche nei giorni feriali, viene abbandonata a se stessa e la cosa non piace affatto. Non solo a noi, ma alle persone che tengono all’immagine e alla fruibilità stessa turistica della città di Termoli.

Stesso scenario di abbandono alla passerella che avrebbe dovuto agevolare l’arrivo dei disabili sulla spiaggia. La vernice coprente a protezione del legno è ormai un lontano ricordo.

Infine, alla base della scala a chiocciola del porto, solito quadretto poco edificante, con immondizia in ordine sparso.

Sull’ambiente, non vorremmo che ad aprile si rinnovasse il vecchio adagio: dolce dormire.