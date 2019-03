Depuratore, via libera alla riparazione della condotta sottomarina

TERMOLI. Si provvederà alla riparazione della condotta sottomarina del depuratore del porto di Termoli, una delle annose questioni più urticanti degli ultimi tempi.

Il via libera è stato dato dalla conferenza di servici decisoria tenuta oggi.

La Crea Gestioni S.r.l., attuale gestore del servizio idrico integrato comunale, con nota acquisita al protocollo n. 10616 del 25.02.2019, ha comunicato che la condotta di scarico a servizio del depuratore del porto risulta danneggiata; con la comunicazione acquisita al protocollo n. 13948 del 07.03.2019, ha richiesto l'indizione di una conferenza di servizi decisoria volta all'ottenimento delle autorizzazioni prodromiche all'esecuzione dell'intervento in oggetto indicato; con riscontro n. 14017 dell'08.03.2019, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Termoli ha chiesto alla Crea Gestioni Srl la redazione di una perizia tecnica riguardante gli interventi di riparazione della condotta in argomento; con nota acquisita al protocollo n. 16976 del 21.03.2019, la Crea Gestioni S.r.l. ha reiterato l'istanza di convocazione della conferenza di servizi in argomento, allegando la relazione e l'elaborato tecnico relativi all'intervento in oggetto; con nota prot. n. 17117/2019 del 21.03.2019, a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Termoli, a stata indetta la conferenza di servizi decisoria nonché, sono stati comunicati i termini ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e ss.mm.ii.;

La conferenza di servizi, presieduta dal dirigente Gianfranco Bove, ha visto l’assenza di Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e Asrem.

La Crea era presente con due delegati.

Bove ha dichiarato aperta la seduta alle ore 9.54. Da atto dell'assenza degli altri enti e della presenza dei soli rappresentati della Crea Gestioni S.r.l. Contestualmente, è stata consegnata ai partecipanti una copia delle note pervenute al protocollo generale dell'ente da parte della Capitaneria di Porto di Termoli e dall'Agenzia delle Dogane.

I rappresentanti della Crea hanno rimarcato le motivazioni del danneggiamento e gli interventi che verranno eseguiti.

Il Presidente dato atto di quanto già ampiamente sopra esposto ed a conclusione della presente seduta dichiara testualmente: "di autorizzare la Crea Gestione ad eseguire la riparazione urgente, stante il potenziale rischio ambientale e igienico sanitario, della condotta di scarico a mare a 1800 mt, utilizzando provvisoriamente la condotta di scarico a 250 mt, come meglio indicato nell'elaborato depositato agli atti di

Nel contempo, invito la ditta esecutrice a notiziare, prima dell'avvio dei lavori concordati e concessi, la Provincia di Campobasso — Ufficio Tutela delle acque e dell'aria in merito all'utilizzo della cosiddetta condotta provvisoria". La riunione si è chiusa alle 10.15.