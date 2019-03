TERMOLI. Manifestiamo quasi quotidianamente moti di inciviltà e degrado, su Termolionline, per fortuna ci sono ancora giovani che amano la nostra città di Termoli. Li ha scovati Oscar De Lena, presidente della sezione Archeoclub d'Italia a Termoli.

«Oggi pomeriggio, passeggiando sul lungomare Nord, nell'ultimo tratto che arriva al torrente Sinarca, sono rimasto stupito nel vedere otto giovani che, senza appartenere a nessuna associazione, ma solo per l'amore verso la nostra città, come riferitomi da uno di loro, pulivano la spiaggia.



Muniti di rastrelli e sacchi hanno raccolto tantissimi rifiuti tra i quali: bottigliette di plastica, cassette di polistirolo, tante reste (i retini per la vendita delle cozze) e altri oggetti in plastica abbandonati dai "turisti" della domenica e portati a riva dalle onde del mare.

Voglio elencare i loro nomi per ringraziarli per quanto periodicamente fanno sperando che siano di esempio per tanti altri giovani che amano la nostra Termoli.

Antonella D'Abramo, Manuel Antonetti, Fabrizio Mella, Fabio Belpulsi, Adolfo Pretorino, Chiara Camillo, Tatiana De Santis e Sabrina Tagarelli.

Un plauso a questi giovani da parte di tutte le persone che amano la nostra città».