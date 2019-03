«Assumere medici pensionati è pericoloso, arreca danni ai giovani»

TERMOLI. «Assumere medici pensionati costituisce un pericoloso precedente che arreca danni ai giovani e penalizza la sanità pubblica». Lo afferma il sindacalista Giancarlo Totaro, esponente del Fimmg-118.

«Nel lontano 29 febbraio 2016, mi espressi pubblicamente evidenziando il rischio di rimanere senza medici perché la classe medica era in via di estinzione ed i reparti ospedalieri sarebbero stati a rischio chiusura. Sono trascorsi più di tre anni ed i nodi sono venuti al pettine. Non è una notizia che mi rende orgoglioso e non soddisfa i medici che rappresento ma ancora oggi siamo convinti che non si devono mettere in cantiere soluzioni, come quella di assumere i pensionati per giustificati motivi di emergenza, che nel tempo porteranno a conseguenze ancora peggiori con un ulteriore invecchiamento della popolazione medica in servizio e alla qualità dello stesso servizio sanitario regionale. Un provvedimento che stravolge le regole dei contratti di lavoro e delle regole previdenziali diventando strumento di concorrenza sleale e svilimento della professione medica.

Ma la cosa più importante è che costituisce un grave precedente che mette a rischio il potere contrattuale delle giovani generazioni di medici che dovrebbero affrontare un concorrenza sleale compromettendo le regole della contrattazione collettiva con contratti singoli che saranno sempre svincolati e fatti a professionisti che non hanno necessità economiche perché già coperti dalla pensione. I vecchi medici potrebbero diventare "manodopera a basso costo" a scapito dei giovani medici che invece devono costruirsi un futuro professionale ed una famiglia. Un grave problema sociale che coinvolge tutta la categoria dei medici al di là della particolarità della situazione contingente che inevitabilmente si ripercuoterà sulla qualità dei servizi sanitari pubblici». Ma cosa scrisse tre anni fa abbondanti Totaro all’allora Governatore Paolo di Laura Frattura?

«Da una verifica degli organici del nostro sistema sanitario regionale risulta che l'età media dei medici è di circa 59 anni, e per tutte le altre figure le cose non cambiano ma anzi in alcuni casi peggiorano. La nostra sanità è vecchia fatta di "vecchi" e una sanità fatta di vecchi senza la forza e l'entusiasmo dei giovani non può che condurre alla decadenza e alla fine del Servizio sanitario regionale e dell’assistenza pubblica. Egregio signor presidente, la esorto ad adoperarsi per promuovere il necessario ricambio generazionale anche cominciando da cose semplici e che quasi non hanno costi come quella di abolire tutto il lavoro straordinario e redistribuire quel budget per l'assunzione di giovani medici ed operatori sanitari». Quasi un oracolo.