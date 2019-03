TERMOLI. Avere una speranza. Questo è quello che chiedono e vogliono i giovani da chi vincerà le prossime elezioni comunali. Una speranza che oggi, si rispecchia in un futuro molto incerto e nebuloso. La voce delle nuove generazioni, c’è sempre stata, ma ha continuato a riecheggiare in un silenzio e in una immobilità che fatica a cambiare. Tra i vari problemi che vivono nella città, c’è soprattutto una scarsa soddisfazione ai loro bisogni (culturali e non) che trova sfogo nell’apatia delle strade e nei scarsi punti(arrangiati) di ritrovo giovanili. C’è una sensazione di debole coinvolgimento nella vita cittadina, il che li porta a spostarsi fuori città alla ricerca di stimoli e soluzioni per il loro futuro. Altro nervo, stuzzicato frequentemente, è la questione del parco comunale. Avere un polmone verde così grande e inutilizzato, spinge i ragazzi a ripiegare su situazioni di scarso interesse e svolte solo per “passare un po’ di tempo”. Le nuove generazioni, come quelle che le hanno precedute e quelle che le andranno a sostituire, hanno bisogno di stimoli. Sono fuochi che hanno bisogno di ardere per sopravvivere.

Ma questa constatazione, è parte fondamentale della definizione stessa di giovane. Non è vero che i ragazzi non sono interessati alle questioni cittadine. Ma per fare in modo che non si allontanino da queste, è necessario che siano inclusi all’interno del grande ingranaggio della città: hanno bisogno di essere pungolati e supportati. Ma questo non significa crogiolarli nel vizio e nella loro soddisfazione totale, come facilmente si pensa. Significa, invece, spronarli a tirar fuori le loro idee e passioni, cercare delle chiavi di lettura, affinché si sentano parte fondamentale della crescita cittadina. I giovani hanno un grande vantaggio che nessun altro ha: sanno ascoltare anche se c’è una totale opposizione di idee. È un istinto innato. Una capacità che va oltre qualsiasi pensiero politico e che crea idee in una collisione totale di diversi punti di vista. Le nuove generazioni sono, da sempre, il vero carburante di un mondo che non è mai stato perfetto. E da queste imperfezioni nascono quelle contraddizioni, dalle quali vengono fuori idee e passione, necessarie per la sopravvivenza e l’evoluzione della propria vita e quindi anche del luogo in cui si vive.

Coinvolgimento, questo chiedono i giovani. Con la grande speranza di esser tirati fuori da un’apatia generale, che riecheggia nel vuoto, come le loro voci.