Da Guardialfiera al vertice di Bankitalia: Alessandra Perrazzelli

GUARDIALFIERA. Uno spicchio di Molise nel direttorio di via Nazionale. Si tratta dell'avvocatessa Alessandra Perrazzelli, figlia del Giudice Nicola nativo di Guardialfiera. E’ divenuta ieri vice direttrice di Bankitalia.

Alessandra Perrazzelli, genovese classe 1961, è a capo delle attività italiane di Barclays dal 2013 e ricopre anche la carica di vicepresidente di A2A dopo 10 anni ad Intesa Sanpaolo.

Prima della banca ha svolto la sua carriera come avvocato dopo la laurea a Genova e il LL.M in diritto societario alla New York University School of Law nel 1988 in diversi studi italiani ed internazionali. Quindi l’esperienza in Olivetti e poi fra il 1997 e il 2003 a Bruxelles presso O’Connor & Company European Lawyers dove era Partner responsabile del dipartimento public utilities.

E’ stata anche presidente di Valore D, l’associazione di circa 150 aziende italiane ed internazionali interessate alla gestione della diversità di genere, il cui target principale è quello di portare più donne in posizioni apicali.