Carresi, la stagione inizierà zoppa: a Chieuti non si correrà

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si avvicina la stagione delle Carresi, ma non per tutti. A Ururi e a San Martino in Pensilis la commissione di vigilanza si riunirà non più martedì 2, ma mercoledì 10 aprile, a Chieuti prima si attendeva l’esito dell’incontro previsto per lunedì prossimo, quindi è arrivata la docciata gelata sull’autorizzazione negata. «Attendiamo fiduciosi la riunione in Prefettura a Foggia, prevista per lunedì prossimo.

Da quella sede ci attendiamo il via libera alla Carrese di Chieuti. L'episodio tragico dello scorso anno, va sottolineato, è una fatalità dovuta alla imprudenza di chi, purtroppo, né è rimasto vittima. Il dolore per quel fatto, tuttavia, non può essere pagato né dalla comunità né dai Carri di Chieuti. Le responsabilità (semmai ve ne fossero) sono sempre personali, la Carrese invece è un bene collettivo e come tale va preservato e tutelato».

Questo scriveva Di Bello, salvo poi lanciare un post, asserendo che in Molise si correrà anche per la località dauna, non appena si è saputo del diniego alla manifestazione.