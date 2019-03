Termoli come Basilea: così difficile avere lo stesso decoro urbano?

TERMOLI. Che differenza c’è tra una tazza da latte ed un bidet? Domanda che venne fatta all’amico giunto per ultimo all’incontro in Piazza Monumento, angolo chiostro dei giornali. Alcuni decenni fa.



Il malcapitato, preso dall’incombenza intellettuale di dare una risposta logica, si concentrò sulla domanda, senza neanche rispondere al saluto degli amici. I quali lo lasciarono tranquillo per qualche minuto ad indagare all’interno della sua scatola cranica (ripiena di segatura o di materia grigia?) sul quesito non certo di difficoltà filosofica. Anzi in apparenza molto facile, dato il contatto quotidiano e mattiniero che ciascuno di noi ha con i due oggetti messi a confronto.

Dopo la scontata e vana attesa di un breve spazio di tempo, uno degli amici svela il grande mistero “Se non sai la differenza tra una tazza da latte ed un bidet, ammazza che casino c’è a casa tua”. Risata di tutti. La battuta era buona, perché spiazzante.

Sulla falsariga di suddetto aneddoto reale viene voglia di chiedere alle passate, presenti e future Amministrazioni comunali “Conoscete la differenza tra decoro e degrado? Sono sicuro che non solo rispondereste di si ,ma che sapreste descrivere le differenze anche per iscritto tra le due opposte situazioni ambientali cittadine (in contrasto netto tra di loro come bianco e nero).

Si,tutto bene in teoria. Conoscete la differenza tra decoro e degrado. A parole, se pur scritte, E nella realtà? O non distinguete l’uno dall’altro o forse avete una netta preferenza per il degrado. Che a Termoli imperat. Ed è tale che induce a pensare che invece le amministrazioni comunali abbiano solo una pallida idea di cosa sia il decoro di una cittadina.

Proprio per questo recentemente ho lanciato (illusoriamente e provocatoriamente) l’idea-invito di una gita in Svizzera organizzata dal Comune.

https://www.termolionline.it/news/attualita/795530/termoli-cosa-fare-contro-il-degrado-una-gita-in-svizzera

Lì, per esempio, a Lugano, si vedrebbe tangibilmente cosa sia il decoro di una cittadina. E si vedrebbe quanto esso sia fattibile. Cioè realizzabile. Al limite anche utilizzando uno scambio di idee con le autorità di quel paese che non appartiene alla luna ed è abitato da esseri umani come noi.

Però non si dica beh, lorosono Svizzeri, noi abbiamo un altro Dna. Mi permetto di confutare questa visione genetica avendo conosciuto direttamente manager nati sotto il 42° parallelo (cioè a Sud di Termoli) con capacità organizzative ben più interessanti (ve lo assicuro) rispetto a quelle dei loro colleghi elvetici.

Premesso quanto sopra ed insistendo sul tema trattato finora ci chiediamo . Qual’ è il primo compito degli amministratori comunali, se non quello di tenere pulita ed in ordine la cittadina che dovrebbero governare almeno con la stessa attenzione ed amore con cui prestano attenzione ai loro appartamenti privati?

Se di quest’ultimi si potessero avere i filmati e li si confrontassero con le oltre mille foto del degrado cittadino presentato puntualmente da questo giornale, scatterebbe subito la seguente domanda ma non si riesce a comprendere che il decoro di una cittadina bella come Termoli è uno dei primi desiderata dei suoi abitanti? Ed uno dei primi compiti di coloro che la governano?

Se gli amministratori di una città non comprendono ciò, sono di conseguenza poco intelligenti. Oppure se lo capiscono, ma non ci riescono allora sono degli incapaci.

Tra scarsa intelligenza e grande incapacità i cittadini Termolesi stanno in mezzo. Amen.

Conclusione. Termoli è strutturalmente bella. Ma è in disordine e non tenuta con la cura che merita. E’ quindi è inutile parlare dell’ Unicum: via Federico di Svevia

https://www.termolionline.it/news/attualita/798933/via-federico-di-svevia-lunicum-di-termoli

E senza una visione alta di Termoli, ci si riduce misurare le differenze circa la durata dei fuochi di artificio con Vasto, Campomarino e similari. Cioè quisquilie.