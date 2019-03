TERMOLI. Le radici della città sono quelle marinare, indubitabilmente. La Termoli che conosciamo oggi è frutto di una evoluzione socio-economica, ma le tradizioni e l'origine della comunità adriatica sono legate a filo doppio al rito della pesca.

La marineria locale non potrà più contare su quella flottiglia meravigliosa capace di avere 110 imbarcazioni, i tempi sono mutati. Ma c'è chi non dimentica, anzi. Splendida la cena della marineria termolese ieri sera, alla Gondola, denominata "Memorial Arnaldo Mascilongo", con la premiazione di tutte le componenti che stanno tenendo in vita l'ambito marittimo e portuale, oltre che ittico.

"Questo è il nodo che ci unisce", compariva sugli inviti, il nodo che lega la cima alla bitta, nell'ormeggio dei natanti.

A organizzarla l'associazione San Basso, con Paola Marinucci e l'intera famiglia a supporto, oltre che tutte le leve associative.

Momenti di aggregazione e divertimento, emozione e memoria, scanditi dalle esibizioni del gruppo folclorico 'A Shcaffette, accompagnati dalla fisarmonica sempre virtuosa di Stefano Leone, dalle canzoni e dai balletti del gruppo popolare 'A Paranze, e dalle poesie in vernacolo e non solo dell'enfant prodige della termolesità, Sebastiano Di Pardo.

Circa 200 le persone che vi hanno preso parte, una conviviale unica all'insegna del mare, elemento sinonimo di vita stessa.

Presenti, naturalmente, i familiari di Arnaldo Mascilongo, scomparso diverso tempo fa, ma che la reunion di ieri sera ha voluto ridestare alla memoria di chi nemmeno lo conosceva.

Musica, aneddoti, sorrisi e anche commozione, quando si è posato il pensiero a chi tragicamente non c'era più. Numerose le premiazione effettuate dalla Marinucci: premiato per la navigazione più lunga il comandante Angelo Ardò. Premiate le donne che lavorano allo sbarco e alla vendita del pesce Angela Recchi, Maria Grazia Colonna, Maria Evangelista, Fulvia Verlengia.

Premiata ad honorem la vedova Annamaria Pistilli, del caduto in mare giusto 30 anni fa Andrea Scotto Di Santolo. Premiata Pinuccia Ardò, moglie, figlia e sorella di pescatori. Premiate tutte le altre donne che sopportano e supportano i loro mariti pescatori.

Targhe assegnate a: Associazione Armatori Pesca Molise; Associazione Pescatori Molise; Consorzio Gestione Pesca Vongole Termoli; Consorzio Produttori Mitili Molise; Assoporto Termoli; A.s.d Circolo Canottieri Termoli; ai gruppi Shcaffette e Paranze, al poeta termolese Sebastiano Di Pardo; al Gruppo Armatori Vasto.

Inoltre occasionalmente in visita il manager del Port of Mostyn (Galles).

Insomma, una occasione invidiabile per mettere assieme i cosiddetti stake-holder della marineria e del comparto marittimo, e ci perdoneranno i puristi termolesi se utilizziamo questo termine anglosassone.

Una iniziativa che sicuramente metterà radici, come quelle della pesca, che identificano Termoli nel mondo, come la Cattedrale e a mazz du Castille.