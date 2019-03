Vandali al serbatoio dell'acqua a Larino, centro storico a secco

LARINO. L’amministrazione è venuta a conoscenza, dopo l'ora di cena, di atti vandalici arrecati al serbatoio sito in zona ex Liceo D’Ovidio. Il sindaco Puchetti, per motivi precauzionali ed igienici, dispone la chiusura dello stesso fino all’ottenimento dei risultati dell’Asl competente circa qualità dell’acqua. «Per i suddetti motivi, si consiglia agli abitanti del Centro storico di non utilizzare per usi alimentari l’acqua residuale delle tubature per la serata odierna. Lunedì mattina, le zone servite dall’acquedotto oggetto di atti vandalici saranno collegate ad altra condotta. Vi terremo informati sulla questione e ci scusiamo per il disagio.