«Accuse gravissime e lesive dal servizio veterinario», clima infuocato sulle Carresi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Non vogliamo arrivare a tanto, ma sulla vicenda Carresi, i colpi di scena sono uno dietro l’altro. Basta leggere con puntualità critica quello che viene pubblicato sulla pagina Facebook dell’Unione Carresi, dove l’ultimo post parla di accuse gravissime e lesive dal servizio veterinario.

"[...] si pone in evidenza il clima non favorevole e comunque largamente intimidatorio creato dalla non corretta informazione nel quale i Servizi Veterinari dell'Asrem sono chiamati ad operare per esprimere il loro parere istituzionale quale autorità competente".

«A scrivere queste parole, lo scorso 22 marzo, è il direttore del Servizio Veterinario dell'Asrem competente in materia di Carresi, dr. Giuseppe Quici. La sua nota, indirizzata al Prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, è tutta incentrata sulla applicazione della Ordinanza Martini alle Carresi. È il suo punto di vista, assolutamente non condivisibile anche alla luce di pareri e pronunciamenti rilasciati da più parti, compreso lo stesso Ministero della Salute. Ma non è questo che intendo sottolineare. Quello che intendo mettere in risalto è la parte della lettera che in premessa ho riportato integralmente – spiega il presidente Pasquale Di Bello - il dottor Quici, testuale, parla di "clima largamente intimidatorio" dovuto alla "non corretta informazione". Denuncia, quindi, la condizione "non favorevole" nella quale i Servizi Veterinari "sono chiamati ad operare".

Bene, anzi male. Malissimo. Il dottor Quici esprime, al Prefetto (!!!), pensieri e valutazione di ordine generico e vago, denunciando un "clima intimidatorio" che farebbe meglio a descrivere con precisione offrendo un dettaglio delle circostanze di luogo e di fatto all'interno delle quali la presunta (molto presunta) intimidazione si sarebbe manifestata. Il dr. Quici dovrebbe indicare chi e come ha posto in essere la condotta "largamente" (sic!) intimidatoria. Ciò detto, non dovrebbe scrivere al Prefetto ma recarsi alla Procura della Repubblica per sporgere denuncia. Stessa cosa dicasi con riferimento alla "non corretta informazione". A cosa fa riferimento il dottor Quici? Occorrono fatti concreti e non generiche affermazioni prive di alcun riscontro. Faccia nomi e cognomi e indichi i fatti a sostegno della sua tesi. A meno che, sempre il dr. Quici, ritenga informazione corretta solo quella allineata al proprio pensiero.

Nella sua nota, inoltre, il dottor Quici parla di "confronto/scontro finale nelle commissioni comunali", evocando un clima da arena che, appare evidente, altro non è che un pregiudizio e un preconcetto appartenente al solo diretto interessato.

Alla luce di quanto riportato, sarebbe opportuno che il Direttore generale dell'Asrem, Gennaro Sosto, convocasse l'interessato, il dipendente dottor Quici, per chiarimenti che appaiono più che mai necessari. Fermo restando che, come associazione Unione Carresi, ci riserviamo ogni opportuna iniziativa a tutela delle Carresi e del buon nome delle popolazioni che le esprimono».