TERMOLI. Grande partecipazione alla Camminata del benessere di ieri mattina da San Giacomo degli Schiavoni a Termoli, con traguardo a "LaVida". Oltre 50 partecipanti che hanno contribuito a rendere la giornata molto interessante.

Dagli organizzatori «Un grazie al sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta e al presidente Giovanni Fabrizio che nonostante impegni familiari hanno voluto essere presenti all'avvio della manifestazione. Un grazie a tutti i partecipanti anche a quei pochi che non sono riusciti a fare tutto il percorso.

Un grazie particolare ad Amerigo per aver organizzato l'evento ed aver "condotto" il gruppo al traguardo. Grazie a Tilde e Mirella che hanno preparato pane ed olio ed hanno allestito la zona dell'arrivo. Grazie a Giuseppe Pompilio e Ciro per aver assicurato l'assistenza durante il percorso e aver contribuito ad allestire la zona dell'arrivo. Grazie ad Alessandro per aver fornito una attrezzatura che ha dato maggiore visibilità all'evento. Grazie alla Vida Medical per aver partecipato fattivamente all'organizzazione. Abbiamo altri impegni con il Nordic Walking e mi aspetto sempre maggiore partecipazione da parte dei volontari sia come organizzatori che come partecipanti. Anch'io Cammino e guadagno salute», la chiosa di Francesco Fusco.