TERMOLI. Per chi, come noi - e parliamo di Termolionline al gran completo tra editore, direttore, collaboratori e lettori - ha a cuore le sorti della nostra città, non potevamo che accentuare l'opera meritoria di pulizia della spiaggia compiuta da otto ragazzi la scorsa settimana, sul litorale Nord. Così come ringraziamo Oscar De Lena, che ne ha reso pubbliche le lodevoli gesta.

A loro, nell'auspicio di tante emulazioni, è dedicata la puntata settimanale della video-rubrica "Questo è se vi piace", curata da Nicola Montuori. Bravi ragazzi!