"I conti del Comune di Termoli", analisi di patrimonio e rendiconto

TERMOLI. «Quasi nulla è quello che sembra». Uno slogan perfetto per dare i numeri. Non stiamo scherzando, è quello che è avvenuto sabato scorso, nella sala del Sacro cuore, a Termoli. Perché per fare i buoni cittadini occorre conoscere anche lo stato di salute dei conti pubblici, con specifico riferimento al Comune. Un esercizio innovato, chiamato audit, con la premessa che la presentazione è rivolta a quanti desiderano acquisire una conoscenza del funzionamento dei bilanci comunali tale da consentire loro di comprendere e di valutare l’operato di una Amministrazione comunale, sotto il profilo sociale, economico e politico.

L’argomento, che si presenta vastissimo e intricato, è stato svolto con riguardo agli aspetti essenziali.

Si è cercato di intrecciare il più possibile le spiegazioni teoriche con casi pratici, desunti dal rendiconto 2017 del Comune di Termoli e, in molti casi, anche dai rendiconti del 2016 e del 2015.

«Ci auguriamo che il presente lavoro sia un buon punto di partenza per i neofiti, mentre non è, né vuole essere, una summa per specialisti», ha riferito uno dei kingmaker, Pino D’Erminio, assieme a Roberto De Lena e a Marcella Stumpo. L’Audit Civico Termoli ha tenuto a Termoli, presso la sala del Sacro Cuore, il suo secondo incontro pubblico, dopo quello del 23 gennaio su “Finanze, debito, migrazioni. Quale Europa per il futuro dei territori?”.

Questa volta il tema è stato “I conti del Comune di Termoli”, con l’obiettivo di informare i cittadini per consentire loro di esercitare un consapevole ed effettivo potere di controllo e di indirizzo sull’Amministrazione comunale, durante l’intero corso della sindacatura.

L’incontro è stato introdotto da Roberto De Lena, che ha illustrato come e perché si è formatto l’Audit Civico Termoli ed il suo rapporto con il Cadtm, organizzazione internazionale per l’abolizione del debito pubblico illegittimo e per l’equità fiscale, collegandolo anche ai movimenti per la difesa dell’ambiente ed alle lotte contro l’estrazione di ricchezza, dai più deboli e poveri ai più forti e ricchi, esercitata con il saccheggio del pianeta, come con la finanza predatoria.

A seguire, Pino D’Erminio ha tenuto la relazione sui conti del Comune, che risulterebbero nient’affatto malandati, ma che anzi consentirebbero più ampi spazi di investimento su temi, oggi trascurati o malcurati, come le politiche giovanili, il turismo, il trasporto pubblico. Sono emerse anche irregolarità ed anomalie nei bilanci dal 2015 al 2017 – ritenute veri e propri errori contabili e non “trucchi” intenzionali – che l’Audit Civico Termoli ha segnalato alla Sezione controllo della Corte dei conti di Campobasso, affinché si apportino le necessarie rettifiche.

Marcella Stumpo ha poi preso la parola per annunciare la prossima iniziativa pubblica dell’Audit Civico Termoli, incentrato su “Le donne e il debito”.

Il pubblico – una quarantina di persone circa – è intervenuto sia nel corso della relazione che dopo, sollecitando l’approfondimento dei temi illustrati con maggiore dettaglio e su un piano politico. Invito che gli organizzatori dell’incontro hanno promesso di accogliere.