In via Cuoco a Larino

LARINO. Su “Facebook”, da qualche tempo, opera un sito (“Larino cittadinanzaattiva) che segnala, puntualmente (e senza fare polemiche!) tutto ciò che non va in Paese. Ed il sindaco Puchetti, che è un abitudinario di quei ‘post’, spesso si adopera per rendere migliore la vita dei suoi amministrati. Quasi sempre si muove in prima persona e sollecita la struttura comunale che – al contrario – dovrebbe stare all’erta in prima persona, senza necessità di direttive sindacali. Ultimamente il sito in questione si è occupato di Via Cuoco, dove risiede tanta gente e diversi operatori economici, tra cui un’Azienda metalmeccanica, Vi opera anche una scuola comunale, di primo e di secondo grado, nei cui confronti Palazzo ducale dovrebbe serbare per lo meno i buoni doveri posti in capo ad un amministratore di condominio. Perciò vediamo cosa c’è che non va.

Tanti anni fa, l’Esecutivo Sabetti ravvisò la necessità di approntare un marciapiedi, dopo il Ponte di Colagiovanni. Ma quel Sindaco avrebbe realizzato mai quel manufatto ove avesse potuto antivedere cosa si sarebbe verificato lungo questa arteria? Credo proprio di no, visto che quel marciapiedi è continuamente invaso da rovi, cespugli selvatici ed erbacce d’ogni specie. Colpa del Comune? Sì, perché la struttura ‘ordina’ ben di rado a “Ferrovie italiane” di operare una debita (periodica!) pulizia. Ma procediamo pure. Ignoti usano depositare sacchetti di immondizia sotto la spalletta del ponte. Dapprima trovi un “chopper” colmo di avanzi di cucina. Poi vi si aggiungono quelli dei giorni seguenti sino a giungere ad un accumulo di buste, ammassate l’una dietro l’altra. A questo punto rimane solo da domandarsi se il “malnato” sia il pervicace depositante quotidiano o sia tale pure l’infingarda coppia di operatori della Azienda addetta ai rifiuti che, pur non avendo l’obbligo di una tale tipologia di smaltimento, tira dritto; od anche la struttura di Palazzo ducale. Proseguiamo lungo la via sino a giungere all’altezza della Sede della menzionata industria metalmeccanica dalle cui mura perimetrali, poste proprio sulla strada, discendono periodicamente a terra i vitaminosi rami di un vero e proprio roveto. Questa situazione si ripropone puntualmente, anche perché - dal Comune - nessuno provvede a dotarsi di un’agenda per ricordarsi di predisporre un provvedimento ordinatorio a cui il buon “padrone di casa” (sempre disponibile!) sarebbe felice di aderire. È suonato il “finis”? Macché! E’ sufficiente continuare di poco per constatare l’intrico di vegetazione che aggetta sulla strada per diecine e diecine di metri, dopo di essere fuoriuscito dalla pertinenza interna dello Scalo F.s. Pure in questo caso, è alla struttura gestionale che spetta il compito di “ordinare” (non certo al Sindaco), con provvedimento formale, la eliminazione di una flora fattasi tanto abbondante.

Ma, se è tutto sin troppo semplice, perché mai non vi si procede? In definitiva, parliamoci chiaro, un Comune è un condominio più grande i cui Assessori (a cui compete la vigilanza sulla struttura operativa) hanno il dovere oggettivo di provvedere nel merito. Ecco perché essi percepiscono delle indennità di funzione, in taluni casi pure di un certo rilievo. Ebbene, cosa farebbero i condòmini di un edificio ove dovessero ravvisare l’incuria del proprio amministratore? Niente. Solo una lettera di rescissione del “contratto”. Perché non dovrebbe accadere la medesima cosa in un ente locale territoriale?“Dulcis in fundo”, nella zona insiste un’area verde, pubblica (quindi di proprietà comunale) la cui vegetazione, allorquando diviene secca a causa della calura estiva, diventa una concreta potenziale minaccia di incendio per le case contermini. Ove crediate che l’Ente intervenga, state sbagliando di grosso. In effetti è chi vi abita che provvede in proprio (e con denaro sonante) ad una puntuale pulizia dell’area comunale, nella fervida attesa che il “Palazzo”, prima o poi, abbia a disporre in proposito, tra l’altro conformando questa area a verde pubblico attrezzato, come vuole la convenzione (a titolo oneroso) intrattenuta con l’originario proprietario di quei suoli che, poveretto!, essendo defunto, non potrà manco avere il piacere di verificare la realizzazione tanto auspicata. Forse avrebbe dovuto vivere due-tre vite per aspettare i comodi del comune.

Claudio de Luca