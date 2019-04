TERMOLI. In una bella e soleggiata domenica di fine marzo, abbiamo voluto incontrare Francesco Fiardi, persona molto conosciuta a Termoli, per tanti ottimi motivi, tra i quali il suo continuo impegno sul sociale e anche in alcuni casi politico.

Francesco, gestore di una stazione di servizio con annesso locale ristoro sul lungomare Nord, organizza da ben sedici anni - essendo un convinto europeista - una manifestazione ogni 2 giugno sul piazzale della sua attività.

Lo abbiamo voluto incontrare anche perché ultimamente il suo locale è stato vittima di 15 rapine o tentativi di furto ed egli, nell'intervista, a tal proposito, fa una riflessione tra lo sconforto e l'amarezza anche per via di alcune sottili insinuazioni ricamate senza accertamenti reali sui fatti.

Francesco ha parlato anche della prossima ristrutturazione del suo locale, che avverrà molto presto per opera dell'amministrazione comunale, la quale gli ha promesso che una volta ristrutturata l'area, verrà chiamata, in omaggio alla sua convinzione europeista, Piazza della Repubblica.