Senza Carrese a Chieuti, «a repentaglio l'identità di un popolo»

CHIEUTI. La delusione e l’amarezza sono davvero tante. Il regista del documentario Bukura, che abbiamo anche presentato su Termolionline, Giuseppe Barile, ha voluto esternare tutto il suo rammarico. «Ciao a tutti cari amici, sono giorni tristi poiché l'identità di un popolo viene messa a repentaglio e quello che vogliamo trasmettere oggi attraverso questa pagina è la Speranza. Noi non siamo entrati e non entreremo mai nel merito di discorsi politici e/o amministrativi ma sentiamo e leggiamo discorsi di lotta per le proprie radici... e vi diciamo: Noi vogliamo lottare con voi, uniti. Non è tempo di dissapori, prevalga l'Unione.

Noi vogliamo lottare con l'arma più potente che possiamo mettere a disposizione: la sincerità della Storia. Quello che sta succedendo rischia di distruggere le coscienze, inasprire rapporti sociali ed inevitabilmente accelerare il processo di decadimento di una piccola comunità come quella di Chieuti. Ogni minuto delle nostre riprese è stato accompagnato da un solo pensiero: non può esistere Chieuti senza la sua tradizione. Ed è per questo motivo che a rischio non c'è solo la tradizione ma l'identità di un'intera comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di cominciare la nostra lotta mostrando a tutti la storia, l'identità sincera. Un abbraccio ad ognuno di voi, ad ogni donna e ad ogni uomo che oggi viene ferito nel proprio animo.

Chieuti è un piccolo paese di origini arbëreshë collocato a nord della puglia, nella grande provincia di Foggia, al confine con il molise. Il paese sorge su di una rigogliosa collina a circa 8 km dal mare, immersa nelle terre tinte dal colore del grano e dalle forme scultoree degli ulivi secolari.

Come spesso succede nei piccoli centri, il tempo viene scandito dai cicli della terra e dalle stagioni ma a Chieuti vi è qualcosa di speciale, capace di trasformare la quiete collinare in energia inarrivabile. La comunità vive infatti tutto l’anno con trepidante attesa per le festività religiose dedicate in aprile al santo patrono San Giorgio Martire. Le festività, dal 21 al 23 aprile (che l’agiografia ha dedicato a San Giorgio), hanno al loro interno una serie di riti che mescolano sacro e profano. Il giorno 21 aprile, si comincia con una “corsa” dimostrativa dei quattro carri, adornati di frasche di alloro benedetto, e trainati da una coppia di buoi. Un rito propiziatorio che affonda radici profonde nella simbologia di Gloria tipica dell’alloro. Al termine di questa manifestazione, ogni abitante del paese si reca presso la contrada di appartenenza per prendere un rametto di alloro benedetto e porgerlo davanti all’uscio della propria abitazione, in segno di protezione e prosperità. Nello stesso giorno una processione accompagna verso la chiesa il “Tarallo”, l’enorme ed unica opera fatta di pasta di caciocavallo adornata con i personaggi della leggenda di San Giorgio: il drago, la donzella (anch’essi realizzati in formaggio negli stampi in legno del 1700).

Alla fine delle festività ogni famiglia ne riceverà un pezzo. Arriva dunque il grande giorno della “Corsa dei Carri”, il 22 aprile. La giornata inizia presto con una celebrazione nella chiesa, atta a benedire tutti i partecipanti: “la messa dei carrieri”. Nel corso della stessa mattinata tutta la popolazione si riunisce nella piazza per la “Cartella”: viene estratto a sorte l’ordine di partenza dei quattro carri. Uno dei momenti più intensi dell’intera manifestazione, l’agitazione è palpabile in ogni strada. Ma come si svolge la corsa?

Ogni contrada è composta da un carro (dipinto dei propri colori) al quale sono aggiogati due buoi. A rendere meno faticosa la corsa del carro (sul quale vi sono due carrieri), una serie di fantini (11) che spingono la struttura mobile dal retro attraverso l’ausilio di lunghe aste di legno. Completano la formazione altri due fantini detti “fiancatori”, disposti ai lati dei due buoi con il compito di dirigerli nelle curve. Il percorso, di circa 5km, comincia tra le campagne fuori dal borgo cittadino e termina davanti alla chiesa di San Giorgio, con la consacrazione del vincitore. Nel corso della gara, le contrade si sfidano in una corsa avvincente con sorpassi e colpi di scena. Intanto a Chieuti una sirena delle forze dell’ordine avverte la popolazione dell’arrivo del primo carro.

Quale carro arriverà per primo? Ci sono stati incidenti? Stanno tutti bene? Dopo qualche istante interminabile i primi colori si vedono sbucare dalla corta salita che porta all’ingresso del paese. Urla di gioia e di trionfo accompagnano i vincitori negli ultimi 300 metri verso la Gloria! Un’entrata trionfale, aste al cielo, che supera ogni argine sentimentale. Il pathos arriva a livelli indescrivibili e difficilmente comprensibili per chi non è un abitante di questo paese: lacrime di gioia e di disperazione si fondono, le persone superano le barriere di protezione colte dall’adrenalina incontenibile per accompagnare in corsa la propria contrada verso la chiesa, verso la vittoria. I vincitori meritano di avere l’onore di portare in spalla l’indomani la statua di San Giorgio Martire. Ai vincitori il rispetto, ai vincitori la Gloria».