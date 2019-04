Trasporto locale, la giunta approva la fattibilità del project financing Gtm

TERMOLI. Era atteso entro fine anno, come da accordi per la legge regionale della precedente legislatura, ma le premesse dell’avviso pubblico sul Trasporto locale sono state ora varate dalla giunta Sbrocca.

Dichiarate la fattibilità e il pubblico interesse della proposta relativa al project financing per la realizzazione e successiva gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e trasporto pubblico locale da parte della Società G.T.M. S.r.l, con sede in Termoli, Via Martiri della Resistenza.

Si assegna al proponente, ai sensi dell’art.183, comma 15, del codice dei contratti il diritto di prelazione da esercitare in gara delle seguenti condizioni:

A. SERVIZI DI TPL

(Obbligo di conformarsi alle norme di settore)

I.Il concorrente aggiudicatario nell’esecuzione del contratto è tenuto primariamente all’osservanza delle leggi e dei piani di settore, essendo vincolato al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione dei servizi di TPL di cui alla legge regionale 14 aprile 2014, n.11, articoli da 37 a 43;

II.i km/annui alla base del documento di riprogrammazione del TPL in area urbana della Città di Termoli, approvata con deliberazione della Giunta n.295 del 9.10.2014, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 422/1997 e dell’art. 11 della L.R. Molise n. 19/2000, sono quelli finanziati direttamente dalla Regione Molise.

III.con L.R. 26.01.2012, n. 2, la Regione Molise ha recepito, negli artt.55 e 56, l’evoluzione normativa comunitaria (ex pl. Reg CE 1370/2007) in materia di ricavi del Trasporto Pubblico Locale disponendo che:

(i) il sistema tariffario urbano è determinato annualmente dal Comune sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale;

(ii) la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. f), della L.R. 24.03.2000 n. 19, provvede a stabilire le modificazioni necessarie al sistema tariffario urbano, fissando i relativi parametri sulla base del tasso di variazione del potere di acquisto accertato dall'ISTAT con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

(iii) l'ammontare delle risorse trasferite al Comune per il finanziamento dei servizi minimi di TPL è ridotto in misura corrispondente ai maggiori incassi derivanti dagli aumenti dei proventi tariffari;

(iv) le modalità attuative di tale riduzione sono determinate dalla Giunta regionale.

(Obbligo di uniformarsi alle tariffe controllate del TPL in vigore)

Con deliberazione di Giunta comunale n.295 del 9.10.2014, in sede di approvazione del documento di riprogrammazione del TPL in area urbana della Città di Termoli, il Comune ha adeguato le tariffe del servizio, approvando i relativi livelli ai quali il concorrente aggiudicatario deve obbligatoriamente conformarsi. Tale sistema tariffario, come precisato nella deliberazione di Giunta comunale n.295/2014, in vigore dal 01-01-92015, è da ritenersi comunque suscettibile di revisione qualora venissero emanate disposizioni da parte della Giunta Regionale in sede di adozione del provvedimento di sua competenza previsto dall’art. 56 della L.R. 26.01.2012 n. 2.

B. AREA PER LA SOSTA

(Obbligo di uniformarsi alle tariffe per le aree di sosta)

Per esigenze di uniformità, il profilo organizzativo ed il regime tariffario dei parcheggi, in superficie scoperta ed in area urbana ed extraurbana, deve obbligatoriamente conformarsi al sistema unico di gestione dei parcheggi della Città di Termoli affidata in concessione ad altro operatore terzo, nonché ai criteri, tempi e modalità di aggiornamento periodico delle tariffe previsti dal Comune.

Di stabilire che:

per effetto della dichiarazione di fattibilità il progetto del proponente costituisce proposta di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e servizi, senza oneri finanziari diretti o riflessi a carico del bilancio comunale;

il progetto del proponente, in esecuzione di questo atto, sarà posto a base di gara per l'affidamento della concessione, alla quale sarà invitato il proponente stesso. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice potrà chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti migliorative, fermo l’obbligo del concessionario di richiedere, a sua cura e spese, e di conseguire prima di iniziare le opere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant’altro necessario per l’esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi;

tutte le opere di progetto saranno realizzate dal concessionario, a sua cura e spese, in conformità al progetto approvato dal Comune; il concessionario aggiudicatario curerà pure l’espletamento delle diverse fasi di esecuzione del progetto, compresa, su delega del Comune, quella relativa ad eventuali acquisizioni di aree pertinenziali, assumendo a proprio esclusivo carico ogni relativa spesa;

i concorrenti, compreso il promotore, dovranno essere resi edotti dal RUP che, partecipando alla gara e presentando l’offerta, avranno compiutamente valutato, a loro cura, spese e rischio operativo di impresa, in relazione allo stato di fatto e ai vincoli di zona, la fattibilità complessiva della proposta;

l’aggiudicatario sarà tenuto a conformare, sempre a sua cura, spese e rischio di impresa, l’opera approvata dal comune ai pareri e alle prescrizioni obbligatorie e vincolanti delle competenti autorità interferenti, così come egli nulla potrà pretendere dal Comune, a qualsivoglia titolo risarcitorio o ristoro, per i livelli di progettazione svolti, nel caso in cui le stesse autorità dovessero denegare i pareri favorevoli e/o le autorizzazioni amministrative, nulla osta e quant’altro necessario per la realizzazione dei lavori;

nel bando sarà specificato che al promotore è assegnato il diritto di prelazione; pertanto, se non dovesse risultare aggiudicatario, egli potrà esercitare il diritto di prelazione e divenire esso stesso aggiudicatario, previa dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime

condizioni offerte dall'aggiudicatario; se il promotore non dovesse risultare aggiudicatario e non volesse esercitare la prelazione, egli avrà diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti indicati nel comma 8 dell’art.183 del Codice dei Contratti; se invece il promotore vorrà esercitare la prelazione, l'originario aggiudicatario avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta, sempre nei limiti di cui al comma 8 dell’art.183 del Codice;

la proposta espone un costo complessivo di investimento pari a €. 7.646.500, oltre IVA di legge, compresi oneri per la sicurezza, spese tecniche e di progettazione;

il corrispettivo dovuto, in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a carico del promotore, è assicurato dai proventi di gestione delle opere e dei beni oggetto degli interventi previsti, dal contributo regionale di esercizio nella misura di legge relativo al servizio di TPL e da quello comunale limitatamente ai soli servizi aggiuntivi locali (trasporto scolastico e soggetti diversamente abili);

la proposta sarà ritenuta vincolante per il proponente, qualora non vi dovessero essere proposte nuove o anche proposte ritenute ammissibili nella fase di ricerca di altri concessionari, con la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di escutere, in caso di inadempienza, la garanzia prodotta;

l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di cui all’art.27, comma 2, del codice, ritenendo utile per economia procedimentale sottoporre al procedimento di approvazione del progetto delle opere infrastrutturali un livello di dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse, e prima dell’aggiudicazione definitiva. Resta riservato anche in questo caso all’impresa, oltre che l’obbligo di sostenere a sua cura e spese gli oneri di procedura e di adeguamento progettuale alle prescrizioni vincolanti delle autorità interferenti, quello dell’eventuale improcedibilità finale della proposta in relazione allo stato di fatto e ai vincoli di zona;

l’operatore economico concorrente alla gara dovrà dichiarare che, per quanto non espressamente previsto in convenzione, si riterranno applicabili la normativa nazionale e quella dell’Unione europea, in particolare il codice dei contratti pubblici [decreto legislativo 18-04-2016, n.50, Parte IV, Titolo I Partenariato Pubblico Privato, articoli da 179 a 186] e le Linee Guida dell’ANAC di attuazione del codice dei contratti pubblici (nello specifico Linee Guida n.9 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.318 del 28 marzo 2018, salve altre in vigore, anche se non menzionate), che integrano non solo gli atti di gara, ma anche lo schema di convenzione allegato al progetto a base di gara, essendo le relative articolazioni prevalenti sulle disposizioni negoziali assenti o difformi.