Via dei Ciclamini, la Rieco Sud risponde alla lamentela

TERMOLI. In risposta alla lettera al direttore del 30 marzo 2019 la Rieco Sud specifica quanto segue.

«Il nostro Capo Area ha effettuato diversi sopralluoghi presso la via in questione – privata e non comunale – constatando che i mezzi della raccolta non possono accedervi in quanto impossibilitati ad effettuare manovre in sicurezza. Per tale motivo ha gentilmente invitato i residenti a esporre i propri mastelli in prossimità della strada principale, a pochi metri dai civici delle abitazioni.

A tal proposito si ricorda che il criterio di base per l’esposizione dei mastelli è quello di rendere il più agevole possibile la raccolta da parte degli operatori del servizio e, in particolar modo, la possibilità per il mezzo di raccolta di essere il più vicino possibile al luogo di posizionamento dei contenitori, per consentirne agevolmente lo svuotamento e il riposizionamento.

I mastelli vanno esposti in maniera ordinata in un luogo accessibile, con il manico rivolto davanti e verso il basso: in tale posizione il coperchio sarà chiuso per impedirne l’apertura da parte di animali o il rovesciamento del contenuto. I sacchi dovranno essere ben chiusi. L’esposizione dei mastelli per la raccolta dovrà avvenire la sera prima del giorno indicato nel calendario di raccolta, tra le 21 e le 3 poiché la raccolta avverrà nelle prime ore del mattino. Subito dopo il passaggio di raccolta, il proprio mastello dovrà essere ritirato.

Per ragioni di decoro pubblico e per evitare ogni possibile disagio si chiede di evitare il più possibile di lasciare i mastelli in strada in orari o giorni diversi da quelli indicati nel calendario.

La Rieco sud ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e ricorda che sarà sempre utile, da parte degli Utenti così come degli Operatori addetti al servizio, avere un atteggiamento costruttivo e applicare in primo luogo le indicazioni suggerite dal buon senso».