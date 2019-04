In agitazione i dipendenti della Rieco Sud

TERMOLI. Ad appena 4 mesi dall'ingresso nel territorio termolese, primo stato di agitazione dei dipendenti alla Rieco. Lo decreta la nota della Rsu formata da Luigi Bizzarro, Luciano Miraglia e Antonio Felice.

Ma quali sono le problematiche? I sindacalisti interni ravvisano la parziale insufficienza di automezzi idonei e di personale operativo nel cantiere di Termoli; la situazione d'incertezza lavorativa in cui versano i lavoratori, dovuto alla mancanza di una precisa e unica figura aziendale in grado di avviare servizio e personale a inizio turno dalle 5, la parziale mancanza di applicazione delle norme di sicurezza e tutela dell'integrità e della salute dei dipendenti sul luogo di lavoro; la mancata tempestiva indicazione circa le determinazioni in merito all'assunzione di lavoratori interinali; il carico di lavoro eccessivo a cui vengono sottoposti i lavoratori interinali; la turnazione straordinaria soggetto di discussione per l'inserimento della nuova forza lavoro e la mancata risposta aziendale alle richieste di convocazioni sindacali.

Infine, il cambiamento degli orari dei turni di lavoro per gli operatori di spazzamento manuale con nuove modalità che paiono in contrasto con quanto stabilito dal regolamento comunale in materia e con rischi per la sicurezza e incolumità degli operatori costretti a operare in orario in cui la vita cittadina è già in pieno svolgimento. Al contrario le organizzazioni sindacali chiedono l'anticipo alle 4. Solo alcune delle questioni contenute nel documento, che evidenzia la necessità di avere chiarimenti in merito al rispetto dei dettati, contrattuali, dell'appalto e della normativa nazionale. Lo stato di agitazione sancirà il blocco di tutti gli straordinario. Chiesto al sindaco Sbrocca di convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione.