La legge impone che un comune non puo’ regalare

LARINO. Il Comitato “Larino Equa” vuole sapere se i medesimi ‘sconti’, applicati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 193/2018, possono essere decisi anche per altri operatori commerciali con riferimento ad imposte dovute in forza della legge (Tari, etc.). Il barista a cui fu concesso l’abbattimento, è fruitore di un mega-locale ubicato al piano terraneo di Palazzo ducale (nel pieno del centro cittadino, quindi); e gli era stato applicato uno sconto del 30% sul canone di locazione inevaso per mesi. Per ciò stesso, l’Esecutivo, aderendo alla proposta di transazione formulata dal debitore (che avrebbe dovuto versare ben altra cifra), si sarebbe visto restituire, con uno sconto del 30% del totale, una somma residua di solo 8.200 euro, da versare in due rate di 4mila ciascuna. Ciò a causa del “perdurare della crisi economica” che aveva determinato difficoltà nella gestione dell’attività. Il fatto è che, nelle motivazioni dell’Esecutivo, non v’è traccia alcuna del resoconto economico fornito da parte debitrice, ma solo un generico riferimento – peraltro preso per buono da Palazzo ducale – alla crisi in cui versa l’Italia. Ed ecco perché (scrive un ‘blogger’ locale), se la crisi ha investito l’intera filiera delle attività commerciali frentane, perché non si è proceduto ad applicare uno sconto generale che comprendesse anche gli altri tributi locali? Preliminarmente si dovrebbe esaminare se l’Ente si sia posto nel giusto, o meno.

Leggi alla mano, un contratto d’affitto è riconducibile nel novero di quelli attivi, assoggettati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per ciò stesso, le modalità per procedere ad una locazione attiva dovrebbero essere quelle stabilite dal Regolamento comunale dell’ente (semmai Palazzo ducale se lo sia dato) , secondo cui la scelta del contraente deve avvenire nel rispetto del principio della concorrenza. Pertanto il responsabile del provvedimento avrebbe dovuto darne informazione previa sul sito dell’Ente attraverso la pubblicazione di un bando in cui fossero state precisate le condizioni ed i tempi entro cui far pervenire le offerte. In questo caso la materia concerne la gestione di indubbia incidenza sul bilancio pubblico. Ciò vuol dire che, mentre un privato può fare un regalo, un ente pubblico no. Il riconoscimento dell’esistenza di beni appartenenti ad un Comune è presente già nel Codice civile del 1942, trovando poi riconoscimento costituzionale. Trattasi di beni disponibili, spesso non funzionali all’attività dell’Ente, che però assolvono - in modo indiretto - ad una funzione di utilità economica attraverso l’affidamento in locazione degli immobili. Perciò i beni del patrimonio disponibile, quando attribuiti in godimento a terzi, devono essere affidati secondo gli schemi del diritto comune. Perciò, laddove il modulo concessorio non trovasse alcuna giustificazione, riducendosi al tipico sinallagma tra cessione in uso del bene e corrispettivo del versamento di un canone, l’utilizzazione di uno schema autoritativo si risolverebbe nell’elusione delle norme inderogabili poste dal diritto privato. Per ciò stesso, il canone stesso di locazione andrebbe adeguato a quelli contenuti nell’elenco, per regione, previsto per i vari Comuni e la sottoscrizione rientrerebbe nell’ambito dell’attività negoziale ‘iure privatorum’, pur nel perseguimento di fini pubblici ed istituzionali. L'art. 2-bis, c. 4, legge n. 23/1990 prevede che, per quanto riguarda la cessione in godimento di questi beni, i Comuni approvino un proprio Regolamento.

Ciò posto, volendo stare dietro alla domanda del ‘blogger’ (“Se abbiamo dato a Caio, perché no a Tizio”), dovemmo pensare che il Comune – ove avesse sbagliato prima – dovrebbe continuare a fare altri errori, contabilmente cocenti. Purtroppo, nel settore finanziario locale, è lo Stato che dispone, seppure fissando dei limiti oltre cui il Palazzo non può andare. Perciò un ente locale dovrebbe dapprima darsi delle regole formali e poi – dopo di avere valutato obblighi e necessità contabili – esaminare se sia possibile (o meno!) addivenire ad un abbattimento dell’aliquota della tale o della talaltra tassa, con ciò significando che manco può andare contro i propri interessi (che sono, poi, quelli della Comunità). Insomma, se il Servizio di smaltimento dei rifiuti costasse 100, non potrebbe mai fissare quote d’imposta che non facessero compensare almeno questa cifra.

Claudio de Luca