TERMOLI. Il nuovo mercato di via Montecarlo aprirà a breve, finalmente. Un'opera pubblica che ha attraversato alcune amministrazioni comunali e che servirà per restituire la piazzetta di via Inghilterra ai privati a cui era stata occupata da decenni.

Proprio stamani, in municipio, c'è stata la procedura di assegnazione dei box, di varia merceologia, che andranno a comporre l'offerta mercatale alle spalle dell'attuale punto vendita del Tigre.