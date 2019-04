Totaro, "L'Asrem tuteli l'ospedale di Termoli dal rischio di chiusura dei reparti"

TERMOLI. Torna a polemizzare e chiedere chiarezza per il territorio il dottor Giancarlo Totaro dell'Asrem, questa volta sulla gestione del vecchio Piano operativo sanitario e sulla nuova organizzazione dei servizi ospedalieri regionali:

"Il nuovo Piano operativo Sanitario è alle porte perchè in scadenza quello attualmente in vigore.

Una "legge" fondamentale di cui stranamente si parla troppo poco e sulla quale nulla al momento trapela.

Il Pos è la programmazione e strutturazione della sanità che ci attenderà nel futuro in cui è prevista, tra le altre cose,soprattutto l'organizzazione dei servizi ospedalieri dell'ospedale unico regionale e la dislocazione dei vari reparti nei diversi nosocomi della regione: Campobasso, Termoli, Isernia e Agnone.

Speriamo di non avere delusioni specialmente all'ospedale di Termoli che a mio modesto avviso è in una posizione amministrativa più delicata per le notevoli carenze di medici praticamente ubiquitaria che riguarda troppi reparti ormai al lumicino .

La vera notizia in questo caso è che non ci sia alcuna notizia in merito e che per la prima volta il Pos dovrà rispondere alla valutazione di un commissario alla sanità che non è un politico e dovrà far quadrare i conti .

Che tradotto in termini pratici, visti i conti della sanità molisana e senza nasconderci dietro un dito, vorrà dire operare tagli ed allora nascerà la necessità delle comunità locali di tutelare i propri interessi e l'ospedale di riferimento.

Una preoccupazione particolare per l'ospedale di Termoli che nasce dalla scarsa presenza di rappresentanti nelle sedi decisionali e nella consapevolezza che una valutazione affidata esclusivamente ad un calcolo numerico non lascerebbe alcuno spazio a quattro ospedali nella nostra regione di soli 300 mila abitanti.

E a nulla servono le rimostranze se non si interviene adesso a tutelare l'ospedale di Termoli e la popolazione del Basso Molise nella sede in cui si sta decidendo e scrivendo il nuovo Piano Operativo Sanitario.

Dopo non servirà a nulla e Termoli non può continuare a rinunciare al ruolo politico regionale di spicco che gli spetta di diritto nella regione Molise .

L'ospedale di Termoli è stato talmente trascurato che pur servendo l'unica zona del Molise in cui vi è un saldo attivo della popolazione non ha raggiunto il numero minimo di parti, i 500 annui previsti dalla "Balduzzi", e dove sono attualmente in servizio circa la metà dei ginecologi rispetto all'ospedale di Isernia .

Cosa stanno scrivendo sul quel Pos? Un quesito fondamentale per il plesso ospedaliero di Termoli per i cittadini bassomolisani e le centinaia di migliaia di turisti che frequentano in nostro territorio nei mesi estivi.

Sarebbe giusto che i cittadini sapessero.

Solo pochi anni fa hanno dato un premio di 100-150 mila euro ad ogni medico per incentivarli ad andare in pensione.

E furono moltissimi i medici che accettarono il "premio" per il prepensionamento con una enorme spesa contribuendo ad aggravare pesantemente l'attuale carenza di medici nei reparti ospedalieri mettendoli a rischio chiusura, e sono molti ormai.

E adesso gli attuali amministratori sono costretti a richiamare in servizio in emergenza la stessa generazione di medici che in precedenza era stata incentivata ad andare pensione senza alcuna lungimiranza e capacità di programmazione politica ed amministrativa della sanità molisana.

Una politica sanitaria fatta senza una programmazione di lungo termine ma sempre e solo in modo emergenziale che se continua così, di pezza in pezza, non ci permetterà mai di uscire dalla situazione di commissariamento .

Quindi speriamo che il prossimo Pos, ormai praticamente già scaduto quello in vigore, possa avere una visione di insieme della sanità molisana che abbia un orizzonte di programmazione di lunga durata e largo respiro che metta al centro solo i bisogni dei cittadini e la tutela della salute pubblica garantendo la difficile sopravvivenza della sanità pubblica."