«Io e te dobbiamo parlare», andava in discoteca col rosario

GUGLIONESI. “Io e te dobbiamo parlare”. Quante volte diciamo, pronunciamo questa frase. Quante volte questa frase ha fatto tremare il nostro interlocutore. Una frase che potrebbe racchiudere cose sia negative sia positive. In Alfredo Mastrogiuseppe troviamo un mix tra le due.

Lo abbiamo incontrato nella “sua” chiesa, quella di Sant’Antonio, a Guglionesi. In quella chiesa dove tutto ha avuto inizio. L’inizio della sua conversione, della sua vicinanza a Gesù; a quel Gesù che, per troppo tempo, aveva bestemmiato. Perché la sua vita era perfetta così come la voleva lui, lavoro, donne, macchine e soldi.

A poco a poco, però, nella vita di Alfredo iniziano a venir meno quei riferimenti a cui lui ambiva e puntava. Inizia una vera e propria lotta interiore con qualcuno di potente che vuole mangiarselo da dentro. Vuole la sua anima, vuole il suo cuore, vuole la sua vita. Vuole tenerlo fuori dalla retta via, portandolo a pensare ogni mattina che “sarà una giornata pessima, sarebbe meglio morire”.

E, invece, proprio in quella chiesa, ha il coraggio di mettersi a nudo davanti al Re dei Re. Non subito, perché “la prima volta che sentii la chiamata, non riuscii a entrare in Chiesa Madre- spiega Alfredo, davanti al Tabernacolo- sentivo una presenza oscura, e voci. Non era solo una persona, erano tante persone e tante voci che mi vietavano categoricamente di entrare. Sentivo delle mani addosso. E, scappai. Tornai a casa terrorizzato. Mi chiedevo cosa mi stesse capitando e non riuscivo a uscirne fuori”.

A Sant’Antonio, invece, si scioglie in un pianto liberatorio, “mi sedetti e guardando verso l’altare chiesi a Gesù cosa volesse da me, gli dissi ‘io e te dobbiamo parlare’. Dovevo uscire da quelle tribolazioni, da quelle lotte con quello del piano di sotto”. Così decise di affidarsi ad alcuni sacerdoti.

E’iniziata così la sua conversione. Dal ‘cattivo’ ragazzo è passato a esser un ragazzo migliore. “Continuavo ad andare in discoteca, ma portavo con me il rosario. Tanti rosari e li distribuivo. Avvicinavo i ragazzi e dicevo loro che c’era qualcuno d’importante che voleva parlare con loro”. Era Gesù, è Gesù che vuole parlare al cuore di ognuno di noi.

Vuole portare la sua testimonianza della sua conversione a tutti, ed ha deciso di farlo pubblicando un libro ‘Io e te dobbiamo parlare’, che presenterà sabato 6 aprile presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli.

La sua testimonianza tocca il cuore di chi lo ascolta. Mette in circolo un’energia che, spesso, credi di non avere. Mette in circolo quella fede che, in molti, credono di aver perso. E ti mette davanti a delle domande esistenziali. Davanti a un bivio. Cosa davvero puoi fare per dare un senso alla tua vita? Lasciarti guarire da Colui che tutto può. Lasciare che sia Gesù a curarti le ferite con il suo balsamo. Lasciarlo lavorare nel tuo cuore. Affidarsi completamente.

Un lavoro a quattro mani, insieme al suo caro amico Danilo, che lo ha aiutato nella stesura e nella grafica del libro. Dopo un incontro con le ‘Simpatiche Canaglie’, Alfredo ha conosciuto Danilo, “oltre a una forte amicizia, abbiamo deciso di collaborare alla realizzazione di questo libro. Doveva esser una raccolta, fatta anche di video, ma con la partenza di un altro ragazzo, siamo tornati all’idea iniziale”.

‘Io e te dobbiamo parlare’ è un richiamo, anche, alle tante persone che in questi anni Alfredo ha incontrato. “Spesso mi capita di vedere gente che, a distanza anche di mesi da qualche mia testimonianza, dice di dovermi parlare”. Mette in crisi il suo interlocutore, perché quando parla di Gesù, quando parla della sua conversione, il cuore di chi lo ascolta si apre. E non viene ascoltato solo con le orecchie, ma anche e soprattutto con il cuore. Una pacatezza e una fede che toccano le corde dell’anima.

Il dialogo con Dio e con Gesù dovrebbe esser motivo di orgoglio, dovrebbe esser considerato positivo, ma in questo periodo diventa tabù. Quasi blasfemia. Quasi a voler dire “tu che parli di Gesù, di fede, di chiesa, sei un pazzo o un mitomane”.

Parlare di Dio “è la cosa più bella che abbiamo su questo mondo. Oggi sono uomo vivo, aperto al confronto. Ho un lavoro, ho una moglie e due figli frutto dell’amore vero che ho costruito nel tempo. Prima tradivo, prima me ne fregavo. Ma il mio incontro con Dio mi ha fatto diventare una persona migliore”.

Il suo libro ha una dedica speciale. Al suo amato nipote Donato, scomparso tragicamente e prematuramente, lo scorso luglio a causa di un incidente in moto.

“Tante volte mi ascoltava, tante volte mi diceva che voleva esser come me. Stava lì ad ascoltarmi. Lo immagino tra le braccia di Gesù. Non ancora capisco perché Dio ha scelto un fiore così bello, forse non lo capirò mai. E’ una prova grande, devo riuscire a trovare la forza e devo avere fiducia in Lui. Anche se ancora non lo capisco, anche se è difficile, so solo che Donato è con Lui”.

Gesù è l’essenziale. E noi dobbiamo puntare all’essenziale. All’amore gratuito ed essenziale che solo il Signore può darci.