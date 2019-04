Il Governo Conte impugna la legge regionale sulle Carresi alla Corte Costituzionale

TERMOLI. Una notizia che non farà piacere assolutamente al mondo delle Carresi. Ma per il presidente dell'Unione Pasquale Di Bello «Calma e gesso, non cambia assolutamente nulla».

«Il Governo 5 Stelle-Lega ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale del Molise n. 1 dell'11/02/2019 sulle "Manifestazioni storico-culturali a tutela del benessere animale".



Si tratta della solita manovra della lobby del fanatismo animalista presente in maniera trasversale in parlamento. Poco male. Noi andiamo avanti lo stesso forti del disciplinare 2015 (ricordo che lo scorso anno il blocco è avvenuto per le questioni legate alla sicurezza e non ad altro). Paradossalmente ritengo che questa impugnativa del Governo diventerà un vantaggio per le Carresi. Dimostreremo le nostre ragioni davanti alla Corte Costituzionale. A giudicare sulla validità delle leggi, grazie a Dio, non è né il Governo, né il Parlamento, né la lobby mondiale del fanatismo animalista, è la Corte costituzionale che, sulle toghe, porta gli ermellini.

Quindi, calma e sangue freddo. Restiamo nei termini del disciplinare, col quale si è corso nel 2016 e nel 2017 (metà strada per via della questione purosangue inglesi che non sussiste più). Nel 2018, lo ribadisco, lo stop è stato dovuto alla questione sicurezza.

Ribadisco anche un altro concetto: avremo bastoni tra le ruote sino all'ultimo minuto, ma vinceremo noi con le nostre ragioni, con la nostra storia e con la nostra intelligenza.